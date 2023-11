Giorgia Meloni al summit economico di Milano: “Modello lombardo, storia italiana”

«Quello lombardo è un modello che racconta una storia tutta italiana, una regione che è un simbolo dell’unità nazionale. Ecco perché la Lombardia è uno degli esempi di quello che meglio sappiamo e possiamo essere come italiani». È un brano del messaggio inviato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il ‘Lombardia World Summit’ in programma da questa mattina agli Ibm Studios di Milano.

“Lombardia World Summit“ è un appuntamento con cadenza biennale legato ai temi economici e dello sviluppo regionale che prevede per l’edizione 2023 una due giorni dal 23 al 24 novembre. La prima giornata si è aperta con un pomeriggio di lavoro su diversi tavoli tematici a Palazzo Lombardia, il 24 novembre invece prevede interventi rilevanti sui diversi panel in programma e la partecipazione di importanti rappresentanti del Governo e delle istituzioni, dell’economia e del terzo settore.

All’apertura della seconda giornata il presidente della Regione Attilio Fontana nel ricordare il peso della regione nel sistema economico italiano ha fatto riferimento al tema che funge da fil rouge del summit 2023: «“Agire nel mondo che cambia“. Così ho voluto intitolare il Lombardia World Summit 2023, un evento che è iniziato già ieri con 10 tavoli tematici che hanno coinvolto nel lavoro decine di stakeholders. È evidente a tutti che stiamo attraverso una fase storica complessa, investita da cambiamenti epocali, ricca di sfide da affrontare: dopo gli anni della pandemia, la guerra in Ucraina e il conflitto in Israele alle nostre porte, gli equilibri geopolitici che cambiano, le migrazioni, la crisi demografica, la nuova sanità, la questione energetica e l’approvvigionamento di materie prime, le sfide poste dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie (a partire dall’Intelligenza Artificiale), senza dimenticare un passaggio politico istituzionale, le prossime elezioni europee, che certo contribuiranno ad indirizzare il futuro del nostro vecchio continente», ha spiegato Fontana

Così «in questo mondo sempre più globale e connesso, la Regione Lombardia vuole giocare un ruolo importante: se siamo qui oggi è perché sono profondamente convinto, e fortemente intenzionato, a rilanciare il ruolo internazionale della Lombardia. Sia perché da sola è paragonabile ad uno stato europeo di medie dimensioni per popolazione, PIL pro capite, export, ecc. Sia perché la Lombardia è un sistema, una società, un tessuto fatto di tante (e diverse) eccellenze: economie e imprese, università, sanità e welfare, ricerca e innovazione, attrattività e creatività, moda e design, arte e cultura, senza dimenticare la ricchezza del tessuto sociale, del volontariato e del Terzo settore», ha continuato il Governatore.

«Oggi tutti questi mondi si alterneranno in un dialogo ricco di spunti, idee e proposte che insieme, con il Governo nazionale, avremo poi il compito e la responsabilità di portare avanti nei prossimi anni. La Lombardia, dunque, è una regione che si colloca in un contesto fortemente connotato dalla dimensione internazionale, in un intreccio di relazioni che storicamente la pone in una posizione privilegiata. Una terra animata dallo spirito di intrapresa, una terra industriale, manifatturiera, creativa, innovativa, attrattiva per gli investitori e le imprese straniere (proprio l’altro ieri ho partecipato all’inaugurazione del Datacenter di Microsoft) e con uno sguardo sempre aperto al commercio con l’estero (350 miliardi di interscambio, 162 miliardi di export nel 2021). Un interscambio che continua a crescere in tutte le principali aree del mondo», ha proseguito poi Fontana.

Sul ruolo fururo della regione il numero uno di Palazzo Lombardia non ha dubbi: « L’idea che meglio sintetizza la visione del futuro è quella di una Lombardia come unica, grande Smartland, connessa in tutte le sue aree: gli anni della pandemia hanno reso evidente la profonda interconnessione tra i diversi territori e mutato le dinamiche di relazione tra le grandi città e i centri più piccoli, tra le aree più industrializzate e quelle a vocazione agricola, tra le aree urbane e le aree interne. Un approccio strategico, data driven, e che vede nella trasversalità delle politiche e degli interventi il suo principale punto di forza. Oltre alla sostenibilità vorrei ricordare altre due parole chiave, innovazione e autonomia, su cui consentitemi di spendere un pensiero. Autonomia per noi significa rispondere più efficacemente alle esigenze dei diversi territori, assumersi responsabilità per gestire meglio le risorse, ma soprattutto crescere nella competizione e nel posizionamento a livello internazionale. Non possiamo nascondere un dato di fatto molto evidente: ogni giorno la Lombardia si misura con aree regionali europee che hanno competenze dirette ed una autonomia fiscale molto più forti, e quindi possono compiere scelte e implementare politiche che noi possiamo solo sognare», ha spiegato Fontana.

Nel corso dell’evento, come si accennava, è intervenuta anche Giorgia Meloni; questo il testo del video messaggio inviato dal presidente del Consiglio: