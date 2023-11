Giornata dell’Infanzia, appuntamento sabato 18 novembre al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona

Come ogni anno la Città di Castiglione Olona (VA) celebra la “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”2023 al(Via G. Marconi) con la 10a edizione della “

Un pomeriggio interamente dedicato ai bambini per riflettere sui diritti dell’infanzia attraverso incontri, giochi, laboratori creativi, danze e tanto divertimento. L’evento, promosso e patrocinato dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato ai Servizi Sociali e Istruzione, coinvolge una ventina tra associazioni ed istituzioni locali che dalle ore 15.00 alle ore 19.00 animeranno le sale ed il cortile dello storico Castello con attività rivolte a bambini di tutte le età e ai loro genitori …senza tralasciare l’immancabile pausa per la merenda!

Questo appuntamento, giunto alla sua decima edizione, si aprirà con la cerimonia di piantumazione da parte delle GEV – Guardie Ecologiche Volontarie con la collaborazione dei bambini, di una pianta di biancospino, simbolo della giornata dedicata agli alberi che ricorre il 21 di novembre e che darà ufficialmente il via a tutte le attività. Grande novità di quest’anno l’attività dell’Accademia Fly Team con la loro mongolfiera didattica che darà la possibilità ai bambini di ammirare questo aeromobile e conoscere tutti i processi che gli permettono di volare.

Tutte le attività sono ad ingresso libero.

L’edizione 2023 della “Giornata dell’Infanzia” è organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Istruzione con la partecipazione e collaborazione di: Centro Congressi Castello di Monteruzzo, I.C. Cardinal Branda Castiglioni, Amici di Castiglione (attività manuali), AnimazioneVarese (trucca bimbi), Arcadia Fly Team (mongolfiera didattica), Assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica G. Battaini, Asilo Nido Comunale (pannelli tattili “Esperienze tattili”), Asilo Schoch (attività sensoriali), Baobab Coop. Sociale (burattini con le ali “Libertà di espressione”), Borgo dell’Insubria (avvicinamento al cavallo e all’asino “Battesimo della sella”), CIRFOOD Lombardia (merenda), Cuori Eroi, Genitori in Branda (giochi da tavolo e tangram in legno), Minù, Parco PLIS RTO e GEV – Guardie Ecologiche Volontarie, Pro Loco Castiglione Olona, Scuola Don Motta (sezione primavera “Sabbia cinetica e giochi sensoriali”), Restart (attività grafiche pittoriche), Spassosi Dance Studio (esibizione), Usborne Italia Be Curious (letture in inglese)

Quest’anno l’Amministrazione Comunale durante la Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza sostiene l’Associazione “Cuori Eroi – per bambini eroi”. Tutti coloro che parteciperanno all’iniziative e desiderano lasciare un contributo, il ricavato verrà destinato al sostegno della progettualità dell’Associazione.