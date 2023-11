Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative in provincia di Varese

Il tema della violenza sulle donne è sempre drammaticamente attuale e come ogni anno, in vista del 25 novembre, Comuni, associazioni e scuole del Varesotto propongono tante iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di essere attenti e consapevoli su un fenomeno che riguarda in modo trasversale ogni ceto sociale, ogni fascia di età, ogni condizione culturale ed economica.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è una ricorrenza importante, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1999. Fu scelta la data del 25 novembre per ricordare l’uccisione, avvenuta il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana, di tre attiviste politiche, le sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, rapite, violentate e brutalmente uccise per ordine del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. Nel 1981, nel primo incontro femminista latinoamericano e caraibico svoltosi in Colombia, venne deciso di celebrare il 25 novembre come la Giornata internazionale della violenza contro le donne, in memoria delle sorelle Mirabal e la risoluzione dell’Onu mantenne questa data.

Di seguito le principali iniziative in programma il 25 novembre e nei giorni che precedono e seguono questa data nei comuni della provincia di Varese (L’articolo è in aggiornamento, segnalate le eventuali iniziative mancanti scrivendo a redazione@varesenews.it)

ARCISATE – Arcisate presenta “Progetto donna” con la collaborazione di Caos e del Centro di ascolto Eos. Il progetto, realizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarà presentato in Sala Abbiati venerdì 17 novembre – Qui tutte le informazioni

BRINZIO – Sabato 25 novembre alle 20,30 al Museo comunale alle 20.30 una serata con tavola rotonda sul tema della violenza con Giovanna Scienza, presidente della Fondazione Felicita Morandi, Eleonora D’Antonio, coordinatrice progetto DEA e Federica Calvi, case manager di Casa della Nutrice. Conduce Alessandra Toni, giornalista di VareseNews. Qui tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Mostre, incontri, presentazioni di libri e teatro: l’Amministrazione comunale organizza una settimana di iniziative per dire no alla violenza contro le donne. Il primo appuntamento è per domenica 19 novembre, con l’inaugurazione della mostra “Volo” con opere di Sonia Cattagnoli e Sara Russo. Qui tutto il programma

GERMIGNAGA – Il Comune, in collaborazione con Stati Generali delle Donne, Teatro dei Burattini di Varese e la Parrocchia di San Giovanni Battista, ha organizzato due eventi collegati tra loro, entrambi in programma per la serata di venerdì 17 novembre. Alle 18.30 al Parco Boschetto sarò consegnata al sindaco Marco Fazio una targa su cui è apposto un qr code da cui sarà possibile scaricare un podcast che racconta 10 storie di violenza e riscatto che vedono protagoniste le donne. Alle 21 al Cinema Teatro Italia, è in programma la lettura scenica “Ti amo da morire” di e con Betty Colombo. Qui tutte le informazioni

LUINO – Domenica 19 novembre, nel pomeriggio nella sala conferenze di Palazzo Verbania è in programma “Alzare lo sguardo”, un incontro sulla violenza di genere a cui parteciperanno ospiti nell’ambito giuridico, esponenti delle Forze dell’ordine, associazioni, studenti e specialisti. Qui tutte le informazioni

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Il comune di Oggiona con Santo Stefano organizza un Corso di difesa personale femminile con quattro incontri gratuiti, in collaborazione con l’associazione Ckoss Polihandy. Prima lezione lunedì 20 novembre. Qui tutte le informazioni

SAMARATE – Due gli appuntamenti organizzati a Samarate. Venerdì 17 novembre, alle 21 a Villa Montevecchio, sarà presentato il volume “L’abbraccio” di Ernesto Masina, una riflessione sulla violenza psicologica. Giovedì 23 novembre invece sarà proposto un reading tratto dal romanzo “La giusta luce”, una storia di violenza di genere. Tutte le informazioni qui

VARESE – Un convegno e l’inaugurazione di una panchina rossa sono in programma lunedì 20 novembre a Villa Recalcati. Nella mattinata si svolgerà il convegno conclusivo del progetto Becoming 2023 che promuove la cultura di genere e combatte gli stereotipi e le violenze di genere nelle scuole, coinvolgendo quest’anno alcune classi di scuole secondarie del territorio, tra le quali il Liceo Sereni di Luino e l’Iis Dalla Chiesa di Sesto Calende. Attorno alle 12 l’inaugurazione della panchian rossa, alla presenza di autorità e scolaresche. Qui tutte le informazioni

VALLE OLONA – Tanti gli eventi in programma in valle Olona, dove i comuni propongono come ogni anno iniziative coordinate per dire NO alla violenza

VARESE – Visite gratuite all’ospedale Del Ponte per le donne vittime di violenza Le prestazioni verranno effettuate nei giorni 22, 23 e 24 novembre in un’area protetta su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni