Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio, a Saronno per parlare di violenza di genere

Appuntamento per venerdì 24 novembre a Saronno con l’incontro “Non volevo le scarpe rosse”, con ospite Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio e promotore di progetti per la tutela degli orfani speciali. La madre di Delmonte, Olga, venne uccisa ad Albizzate 26 anni fa dal marito, oggi in prigione a scontare l’ergastolo.

L’incontro gratuito si terrà alle 20:45 a Villa Gianetti ed è organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il Rotary Club cittadino, il centro antiviolenza Rete Rosa e Telefono Donna.