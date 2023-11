Gli agricoltori della Valcuvia celebrano la “Festa del ringraziamento”

E’ fissato per domenica 12 novembre, il ritrovo di quest’anno, dei contadini e allevatori valcuviani, per una giornata fatta in parte di preghiera e in parte di allegria che rievoca una antica tradizione popolare della nostra civiltà rurale.

Decaduta sul finire dello scorso millennio, negli ultimi anni, la Giornata del Ringraziamento ha ripreso vigore grazie all’impegno degli agricoltori locali e dei tanti appassionati di coltura e allevamento attivi sul territorio. Con l’autunno e il sopraggiungere della brutta stagione, hanno termine le varie attività agricole all’aperto: questo momento veniva celebrato dalla società contadina con una festa e tutti coloro che durante l’anno avevano faticato lavorando la terra si ritrovavano per esprimere la propria gratitudine a Dio per il raccolto.

Da qualche anno è Cuvio, il luogo che gli operatori agresti della Valcuvia hanno scelto per rivivere insieme questa usanza: la giornata del ringraziamento vivacizzerà per tutto il giorno il paese grazie ai coltivatori e allevatori che sono attesi in gran numero anche da oltre provincia. L’appuntamento per l’adunata è presso il parcheggio del campo sportivo; alle ore 10 gli agricoltori accompagnati dai loro mezzi di lavoro si ritroveranno per dare inizio alla sfilata per le vie di Cuvio. Anche vecchi trattori e macchine agricole di particolare interesse storico faranno parte del lunghissimo corteo.

Sul prato del campo di calcio dell’oratorio, alle ore 11 si celebrerà la Santa Messa di Ringraziamento a cui seguirà la benedizione di tutti i mezzi agricoli e per finire l’antico rito dell’incanto dei canestri, il cui ricavato sarà, come sempre, devoluto in beneficenza. Le feste popolari hanno sempre avuto la consuetudine di seguire il detto che dice: “i salmi finiscono in gloria” e quindi dopo le liturgie, la prosecuzione con il pranzo presso il ristorante “Barisun” di Cuvio, partecipazione libera a tutti, previa iscrizione ai seguenti numeri telefonici : 340 3381787 – 392 5955757. La manifestazione si svolgerà anche in caso di cattivo tempo.