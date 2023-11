Gli antichi distributori di benzina del Museo Fisogni di Tradate in mostra alla fiera dei carburanti di Verona

In occasione di Oil&nonOil 2023, la fiera italiana della filiera distributiva dei carburanti, che si svolgerà a Veronafiere dal 29 novembre al 1° dicembre, il Museo Fisogni di Tradate, la collezione di antichi distributori di carburante riconosciuta dal Guinness World Record, esporrà alcuni dei suoi pezzi più significativi in una mostra intitolata “Dalla farmacia allo smartphone – Lo sviluppo della pompa di benzina dagli albori al giorno d’oggi”.

L’esposizione, visitabile dal pubblico della fiera, ripercorrerà la storia e l’evoluzione delle pompe di carburante, dal tempo in cui i primi automobilisti acquistavano la benzina in farmacia (dove veniva utilizzata inizialmente anche contro i pidocchi!) fino agli anni ’80, passando per le eleganti colonnine anni ’20 e gli iconici distributori “a frigorifero” degli anni ’50. Il percorso si conclude idealmente con le attrezzature esposte ad Oil&nonOil 2023, dove saranno rappresentate tutte le ultimissime novità del settore in ambito tecnico, tecnologico e normativo.

Il Museo Fisogni di Tradate, ospitato nella storica Villa Castiglioni, è visitabile tutti i giorni su prenotazione (informazioni su www.museo-fisogni.org). Conserva la più grande collezione al mondo di pompe di benzina antiche (dal 1892 ad oggi), certificata dal Guinness World Record nel 2000.

Il Museo nasce dall’attività di Guido Fisogni, imprenditore oggi in pensione che nel 1961 avviò una società edile nel settore delle stazioni di servizio. La collezione si compone di circa 200 pompe e distributori dal 1892 ad oggi (i più vecchi restaurati e funzionanti) e oltre 6.000 oggetti fra targhe smaltate, gadget, giocattoli, attrezzi e opere d’arte, tutti inerenti alle stazioni di servizio e alle società petrolifere, oltre ad un ricco archivio di documenti e cartoline.