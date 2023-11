Gli applausi del Panathlon Varese ai talenti dello sport varesino di domani

Tanto bravi a scuola quanto su piste, campi, corsie. Sono dieci e rappresentano il futuro dello sport della nostra provincia: magari non tutti arriveranno a centrare vittorie nazionali o internazionali ma per adesso si stanno distinguendo ad alto livello. Affiancando i risultati sportivi a quelli sui banchi.

Il premio “Anni Verdi”, ideato quasi trent’anni fa da Ivanoe Belletti, resta uno dei momenti più belli e significativi dell’attività del Panathlon Club di Varese e ha vissuto il suo appuntamento clou martedì sera al Golf Club di Luvinate. In quell’occasione, accolti dal presidente Felice Paronelli, i dieci giovanissimi talenti hanno ricevuto il riconoscimento dalle mani dei panathleti, in una cena nella quale sono stati accompagnati da familiari e allenatori.

L’elenco di chi è passato da qui per poi trionfare sui podi tricolori, mondiali e – perché no – anche olimpici (basti pensare a Federica Cesarini o Nicolò Martinenghi…) è piuttosto lungo ma l’urgenza del risultato non fa parte di “Anni Verdi”. Piuttosto vale la pena sottolineare come sportive e sportivi tra i 13 e i 16 anni siano capaci di tenere una media scolastica (alle superiori) ben oltre il 7 con punte che arrivano addirittura al 9.

Con loro (l’elenco lo trovate a seguire) anche due personaggi speciali, uno famosissimo e uno quasi sconosciuto ma altrettanto meritevole. Il primo è Beppe Marotta che ha ricevuto il premio fair play alla carriera e che non si è sottratto a un’opinione qualificata riguardo la possibilità di uno stadio rifatto a nuovo a Varese e più in generale sulla situazione impiantistica nazionale (QUI l’articolo). Il secondo invece è un motociclista amatoriale, Vincenzo Corbisiero, che il fair play lo ha messo in pratica quest’anno quando, durante una gara, ha visto un amico rivale in panne con la moto. E si è fermato ad aiutarlo fino a farlo ripartire sacrificando il proprio risultato e mettendo a rischio la propria partenza nella manche successiva.

I PREMIATI

Atletica leggera

Federico Giardiello (Atletica Gavirate), Mattia Martin (Atletica Malnate)

Calcio

Tommaso Nebuloni (Atalanta), Matilde Robbioni (Inter)

Canottaggio

Christian Biavaschi, Martina Gilaj (Canottieri Gavirate)

Nuoto

Nicolò Turetta (Sport Club 12),

Pallacanestro

Luigi Nembri (Basket Valceresio)

Triathlon

Beatrice Banfi (Fitri Varedo)

Vela

Riccardo Molla (AVAV Luino)



Premi speciali

Mattia Martin (Memorial Ito Giani); Martina Gilaj (Memorial Franco Ruspini); Beatrice Banfi (Memorial Enrico Borri); Vincenzo Corbisiero (Premio Fair Play); Giuseppe Marotta (Premio alla carriera).