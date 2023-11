Gli enti locali e l’Unione Europea, Varese al centro del confronto grazie al Comitato Europeo delle Regioni

Esigenze locali e decisori europei. Iniziative dal basso e direttive dall’alto che hanno bisogno di unirsi e coordinarsi per incidere positivamente sulla vita dei cittadini. È stato un confronto a tutti i livelli istituzionali quello che ha avuto luogo a Palazzo Estense a Varese lunedì 6 novembre.

Gli enti locali da un lato e l’Unione Europea dall’altro: in mezzo un’intera macchina da regolare e far muovere il più possibile all’unisono. Un evento, promosso per il Comitato Europeo delle Regioni da Matteo Bianchi e da Varesenews nell’ambito di Festival Glocal, e patrocinato da ANCI Lombardia.

Ad aprire i lavori gli interventi di benvenuto del sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente lombardo Attilio Fontana, il presidente della Provincia Marco Magrini e il sottosegretario lombardo con delega Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo.



Il primo confronto ha avuto al centro il tema delle relazioni con la Svizzera con due ospiti d’eccezione, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il Consigliere di Stato della Repubblica del Canton Ticino Norman Gobbi. I lavoratori frontalieri, il centro federale del ghiaccio, l’esigenza di nuove forme di collaborazione transfrontaliera, le vocazioni territoriali. È stato un confronto a tutto campo su due modelli diversi di organizzazione pubblica ma chiamati ad affrontare i medesimi problemi, ognuno con i suoi punti di forza e di debolezza.

Un confronto poi proseguito con diversi momenti di confronto a diversi livelli istituzionali.

Del ruolo di comuni ed sindaci come interlocutori per intercettare le ricadute dei grandi eventi sportivi si sono occupati Mauro Guerra, Presidente di Anci Lombardia e Roberto Pella, membro del Comitato delle Regioni.

Il Senatore Pd Alessandro Alfieri e il deputato leghista Stefano Candiani hanno sviscerato le modalità di collaborazione e mediazione che hanno portato all’accordo fiscale istalo-svizzero, con una riflessione importante sulla nuova tasse sui frontalieri per la sanità di cui si discute nella nuova finanziaria.

Il confronto sul livello regionale del processo decisionale tra Europa ed enti locali è stato affrontato dai consiglieri regionali Samuele Astuti, Emanuele Monti e Luigi Zocchi. Mentre il tema delle Istituzioni europee e dgli stakeholder territoriali come volano per la sussidiarietà è stato affrontato da Antonio Marano, Fondazione Milano-Cortina 2026; Vincenzo Salvatore dell’Università dell’Insubria e Isabella Tovaglieri europarlamentare leghista.

La prospettiva dei giovani amministratori locali e la valorizzazione delle nuove generazioni in ambito internazionale è stato l’ultimo incontro affidato all’esperienza di Stefano Angei, Consigliere comunale di Varese, Maria Paola Cocchiere, Consigliere comunale di Varese; Cristine Grosso, Consigliere comunale di Solbiate Arno e Helin Yildiz – Consigliere comunale di Varese.