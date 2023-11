Gli studenti del Liceo Manzoni incontrano i cittadini di Cadrezzate con Osmate per parlare di comunità

Mercoledì 15 novembre, alle 20.30, nella sala consiliare del municipio di Cadrezzate, gli studenti della 4AS indirizzo scienze umane del Liceo Manzoni di Varese incontreranno i cittadini del paese in un evento dal titolo “Io (essi) sono riflessioni condivise su identità e relazioni”.

A presentare l’iniziativa è il professore Giuseppe Lombardo, docente di Scienze Umane e Filosofia al Manzoni.

“L’evento – spiega Lombardo – è stato originariamente concepito per la partecipazione a uno dei mercatini di “Il Giusto Inperfetto” di Castello Cabiaglio, dove abbiamo operato in strada coinvolgendo il pubblico di piazza e passanti e raccolto apprezzamento. E’ stato così che, su iniziativa della studentessa Altea Sgarro, che ha contattato il subito disponibile e interessato Cristian Robustellini, sindaco di Cadrezzate con Osmate, abbiamo trovato questa importante occasione: portare il nostro lavoro nell’animazione di un’intera serata”.

La serata prevede che gli studenti condividano con la cittadinanza letture, riflessioni e conoscenze maturate nella propria esperienza formativa.

“Si vorrebbe illustrare come le nostre identità individuali siano costitutivamente intrecciate a quelle degli altri in un complesso sistema relazionale in cui è arduo definire un individuo senza ricorrere al suo sistema di relazioni e comunicazioni. Mostreremo come addirittura il nostro cervello “costruisce” la propria organizzazione mediante il potente canale delle influenze interpersonali. Ne deriva che, come esseri umani, siamo creature fondamentalmente comunitarie e ancora oggi, nella società dell’individualismo esasperato, animati da un radicale bisogno di comunità e partecipazione, nel quale si definiscono la nostra forza e la nostra fragilità. Da qui il titolo della serata: Io (essi) sono: il nostro ego contiene un ineludibile e implicito riferimento agli altri, per cui ciò che io sono lo devo inesorabilmente a quanto essi sono”.

“Definire l’incontro “conferenza”, però sarebbe riduttivo, perché non è nel nostro interesse fare saggio di conoscenze; l’obiettivo è invece quello di coinvolgere il pubblico in una riflessione condivisa in cui i convenuti possano partecipare ad un dibattito sperimentando fattivamente la propria connessione con relatori e altri spettatori. Sarà quindi un evento comunitario in cui agire comunicativamente alla ricerca di cosa c’è da pensare su un tema così importante”, prosegue Lombardo.

“E’ straordinario che dei ragazzi di 17 anni abbiano scelto di coinvolgersi in una progettazione culturale volontariamente e senza connessione alcuna con i sistemi di retribuzione scolastica. Gli scopi di questo piccolo progetto sono semplici e importanti: anzitutto dare prova che c’è un’anima fertile e creativa nei giovani di oggi; che la cultura tocca la vita in forme anche semplici; che la cultura ha bisogno del senso comune quanto questo di quella; che c’è bisogno di “pensare insieme” riguadagnando una etica del dialogo; che si può reinventare la propria formazione sentendola come una opportunità”, conclude il professore.

Sulla locandina si trova un Qrcode, inquadrando il quale si accede un sito in cui si trovano i testi citati durante l’incontro, le sintesi dei contenuti dei relatori e i verbali dei dibattiti avvenuti una volta finita la serata.

Protagonisti di questa iniziativa sono gli studenti della 4AS del Liceo Manzoni di Varese:

Giulia Arriu, Sofia Artese, Martina Bossi, Massimo Bottoli, Elisa Brugnoni, Delia Camarda, Luca Cilli, Beatriz Congache, Cristina Consolatevi, Megi Farruku, Martina Giovenzana, Benedetta Iorio, Maria Leone, Federica Lombardo, Gaia Lucchina, Alessandra Mella, Elisabetta Merotto, Letizia Nicora, Adelaida Nikolli, Chiara Palvarini, Gioele Parnigoni, Verena Peruzzo, Martina Prevete, Marta Scialdone, Altea Sgarro.