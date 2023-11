Gli studenti del Ponti di Gallarate inaugurano la panchina rossa contro la violenza di genere

Inaugurata all’Istituto Ponti di Gallarate una panchina rossa, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Venerdì 24 novembre gli studenti si sono riuniti in cortile con i loro insegnanti, il delegato del dirigente scolastico Maurizio Stumpo e Ivana Graglia, presidente dell’associazione La casa delle donne “Anna Andriulo”, per inaugurare la panchina realizzata dagli studenti della classe 3Aoin.

Spiegano dalla scuola: “Accompagnata da una mostra realizzata dagli studenti, la panchina rossa è e resterà, il segno duraturo e tangibile della volontà dei ragazzi e dell’intera comunità scolastica di prendere una posizione contro la violenza di genere, in qualunque forma essa si realizzi: una presa di coscienza e conoscenza. La panchina è la punta visibile di un progetto pensato dalla professoressa Lucia Ambrosini: in estrema sintesi, lavorando al progetto gli studenti sono stati stimolati ad accorgersi di un problema che esiste e serpeggia, come i recenti fatti di cronaca purtroppo insegnano”.

Proseguono: “Ora che la panchina è installata, si proseguirà con la seconda fase del progetto: un futuro percorso educativo mirato ad aiutare i ragazzi a comprendere l’importanza del rispetto, della tolleranza, dell’equilibrio nei rapporti interpersonali”.

Dalla scuola aggiungono che l’iniziativa della panchina rossa si inserisce in un ventaglio di appuntamenti che l’Istituto Ponti ha pensato per i suoi studenti: 8 e 21 novembre incontro di informazione sul tema “Amore Tossico”; mercoledì 22 gli allievi hanno assistito alla proiezione del film “C’è ancora domani” (Cinelandia di Gallarate), seguito da incontro/confronto in streaming con la regista Paola Cortellesi; sabato 25 appuntamento alle 11.00 in aula magna di Via Stelvio per un incontro/testimonianza con

Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio; concorso per studenti “Ponti per la solidarietà” , iniziativa curata dal Prof Luigi Amoroso con esposizione di tutte i lavori realizzati dai ragazzi del Ponti.