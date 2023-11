Gli uffici veterinari dell’Ats si trasferiscono all’ospedale vecchio di Gallarate

Ats Insubria comunica che gli uffici del servizio veterinario di Gallarate del distretto di Varese Sud si sposteranno all’ospedale vecchio di Gallarate, in Largo Boito, con accesso dalla scala “C” al secondo piano.

Gli uffici saranno chiusi per permettere il completamento del trasloco lunedì 6 e martedì 7 novembre 2023: per urgenze gli utenti possono rivolgersi gli uffici di Busto in piazza Plebiscito 1 – telefono 0331 621298.

Gli orari di apertura al pubblico, per la sede di Gallarate, rimarranno invariati da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

L'”ospedale vecchio” è una delle porzioni dell’attuale ospedale Sant’Antonio Abate che rimarrà attivo in futuro quando verrà completato il progetto dell’ospedale unico Gallarate-Busto.