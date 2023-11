Glocal DOC, i film da vedere giovedì 9 novembre al festival del documentario di Varese

Si conclude domani, giovedì 9 novembre, la prima edizione di Glocal DOC, il festival del documentario che ha portato a Varese oltre 20 film in visione gratuita al Multisala Impero e al Cinema Nuovo.

Domani le ultime proiezioni dei documentari in concorso e la premiazione del vincitore.

Ecco le proiezioni in programma (Cliccando sul titolo di ciascun documentario potete accedere alla scheda con la possibilità di prenotare uno o più posti). Ricordiamo che tutti i film sono ad ingresso libero e gratuito.

Ore 9.30 al Cinema Nuovo – 2020 – A distanza di tre anni dal primo lockdown, l’autore riassembla una serie di videochiamate e filmati realizzati nella primavera 2020 con un equipaggiamento di fortuna nel confine della sua abitazione. Sono finestre aperte sugli unici mondi accessibili: una piccola comunità che vive in una slum-area di Mumbai, i nipoti, i suoi studenti. Lo sguardo dei bambini sull’emergenza sanitaria, le angosce alimentate dal flusso di informazioni, si alternano alla cruda realtà dello slum e dei pochi superstiti in cerca di cibo nelle strade innaturalmente vuote ai margini delle stazioni nel cuore della megalopoli, dove non c’è più traccia di centinaia di street children. A migliaia di chilometri di distanza, tutti sembrano cercare un riparo. Alla proiezione sarà presente il regista Alessandro Leone.

Ore 16.00 al MIV – GO FRIEND GO – Ogni anno migliaia di persone cercano di raggiungere l’Europa via terra, percorrendo a piedi le montagne, i fiumi e i campi della rotta balcanica che collega l’Asia all’Europa. “Go, friend, go” attraversa i porti di Patrasso in Grecia, le foreste presso la città di confine di Šid in Serbia, le fabbriche abbandonate nel cantone bosniaco di Una Sana e il punto di arrivo nelle piazze pubbliche di Trieste, tutti punti caldi periferici che il migrante vive in transito. Regia di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini.

Ore 18.30 al MIV – IL PAESE DELLE PERSONE INTEGRE – Ottobre 2014, la capitale del Burkina Faso Ouagadougou è teatro di manifestazioni di massa contro una dittatura al potere da 27 anni. Nel 2015 il Paese vota liberamente per la prima volta nella sua storia, ma alla rivoluzione non fa seguito un vero cambiamento e oggi la debolezza del governo permette l’avanzata di Al Qaeda e IS. Il film segue questo processo per un anno attraverso la vita quotidiana di quattro burkinabé, fatta di resistenza e lotta. Un musicista impegnato, un candidato alle elezioni, un minatore disoccupato a causa del suo impegno politico e una madre di una famiglia povera e numerosa della capitale Ouagadougou. Tutti accomunati da una speranza di cambiamento che si concentra nell’importante scadenza delle urne. Il regista Christian Carmosino Mereu sarà presente alla proiezione.