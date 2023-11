Glocal DOC, i film da vedere lunedì 6 novembre al festival del documentario di Varese

Con l’evento speciale di sabato 4 novembre si è inaugurata ufficialmente la prima edizione di Glocal DOC, il festival del documentario che porta a Varese oltre 20 film in visione gratuita al Multisala Impero e al Cinema Nuovo.

Domani, lunedì 6 novembre, inizieranno le proiezioni dei documentari in concorso con diversi film in cui saranno presenti i registi o alcuni dei protagonisti.

Ecco le proiezioni in programma (Cliccando sul titolo di ciascun documentario potete accedere alla scheda con la possibilità di prenotare uno o più posti). Ricordiamo che tutti i film sono ad ingresso libero e gratuito.

Ore 9.30 al MIV – GIARDINIERI D’ASSALTO – “Giardinieri d’assalto” racconta le battaglie di un movimento di giardinieri non autorizzati per i quali piantare un seme è un gesto rivoluzionario. Sarà presente Gianni Manfredini, voce narrante del documentario, conosciuto nel mondo naturalistico come Babbocanguro. Regia di Angelo Camba.

Ore 16.00 al MIV – PESCAMARE – Il legame con le tradizioni, il rispetto del mare, la necessità del proprio sostentamento che stempera il timore della sfida. I porti delle piccole città, negli anni, sono profondamente cambiati, così come coloro che li popolano. Ma certe atmosfere legate al mondo marinaresco di un tempo ancora vivono, fiere, oltre gli orli delle banchine. Lì stanno i marinai, di ieri e di oggi. Regia di Andrea Lodovichetti.

Ore 17.15 al MIV – TAM TAM BASKET – Dal cuore della povertà, delle spoglie e della miseria di Castel Volturno, un piccolo paese vicino Napoli, è nato un sogno: Tam Tam, squadra neo-italiana di basket locale, composta interamente da giovani provenienti da famiglie immigrate. Il sogno, tuttavia, si scontra con le leggi, anche nazionali. I problemi continuano ancora e il sogno attende ancora conferma e vittoria. Mohammed Kenawi.

Ore 18.30 al MIV – PESO MORTO – Il film racconta la vita di Angelo Massaro che ha trascorso in prigione 21 lunghi anni, prima di essere giudicato innocente per un delitto mai commesso. Protagonista di uno degli errori giudiziari più eclatanti mai accaduti in Italia e di un’odissea umana che il documentario riporta in vita, emotivamente e fisicamente, insieme ai luoghi e alle persone chiave che inquadrano la storia dell’ingiusta incarcerazione di quest’uomo e gli eventi scioccanti che la circondano. sarà presente il regista Francesco Del Grosso.