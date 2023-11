Glocal DOC, i film da vedere mercoledì 8 novembre al festival del documentario di Varese

Prosegue la prima edizione di Glocal DOC, il festival del documentario che porta a Varese oltre 20 film in visione gratuita al Multisala Impero e al Cinema Nuovo.

Domani, mercoledì 8 novembre, altre proiezioni dei documentari in concorso con diversi film in cui saranno presenti i registi o alcuni dei protagonisti.

Ecco le proiezioni in programma (Cliccando sul titolo di ciascun documentario potete accedere alla scheda con la possibilità di prenotare uno o più posti). Ricordiamo che tutti i film sono ad ingresso libero e gratuito.

Ore 9.30 al Cinema Nuovo – IL CAMMINO DELLA POSTUMIA –L’antica chiesa di San Vitale si trova a Cremona, lungo la storica Via della Postumia. Tra i suoi affreschi spicca quello di un santo pellegrino, di fianco al quale è raffigurata una conchiglia, simile a quella che rappresenta il cammino di Santiago. Un chiaro invito al viaggio, che è stato raccolto da un gruppo di camminatori che hanno percorso l’antica via da Genova fino ad Aquileia. Un cammino di terre e di acque, fatto di incontri, di storie antiche e moderne, percorso attraversando a passo lento l’Italia del nord, tra Appennino e pianure, tra i racconti archeologici e l’epopea delle cascine, i suoni dei pifferi e quelli delle liuterie cremonesi. Alla proiezione sarà presente il regista Alessandro Scillitani.

Ore 9,30 alla Liuc di Castellanza – FABBRICHE DI CELLULOIDE – Lezione-proiezione a cura dell’Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa. Per buona parte del Novecento il cinema è stato uno strumento di comunicazione molto importante per le aziende italiane. Attraverso l’analisi di filmati d’epoca il seminario presenterà il percorso di evoluzione dell’industria nel nostro Paese dall’inizio del Ventesimo secolo ai giorni nostri, soffermandosi in particolare su come è cambiato il modo in cui le imprese si rivolgono al proprio pubblico. Relatore: Daniele Pozzi, docente LIUC – Università Cattaneo

Ore 16.00 al MIV – I DOCUMENTARI DEL PREMIO AGOSTINI – Il Premio Agostini è dedicato ai documentari di durata inferiore ai 50 minuti. Sono arrivate centinaia di candidature e sono stati selezionati 27 piccoli documentari. Nell’evento in programma al MIV – Multisala Impero Varese per l’8 novembre a partire dalle 16, sarà proiettata un’ulteriore selezione di 6 di questi brevi docufilm.

Ore 18.30 al MIV – NEI GIARDINI DELLA MENTE – Sulle rive del lago di Como un’associazione per la salute mentale si riunisce una volta alla settimana per scrivere un periodico. Ognuno porta la sua storia, i suoi alti e bassi, le sue tragedie e la sua solidarietà. Pazienti, psichiatri e fotoreporter provenienti da tutto il mondo offrono una visione unica sulla salute mentale, le sue implicazioni sociali, gli ospedali, le cure, il sostegno alle famiglie e le normative che regolano il settore. Alla proiezione sarà presente il regista Matteo Balsamo.

Ore 20.30 al CINEMA NUOVO – ARGENTINA 1985 – A 50 anni da tragici fatti argentini, Il film Argentina 1985 film fuori concorso che racconta di un gruppo di avvocati che decide di affrontare la terribile dittatura militare argentina degli anni ’80. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Premi Oscar 2022 e ha il premio come miglior film straniero ai Golden Globes.

Prima del film, interventi di Andrea Bellavita (Università degli Studi dell’Insubria), Mauro Gervasini (Università degli Studi dell’Insubria), Miguel Salerno (sociologo, direttore Neopsis), Aldo Becce (psicoanalista, ALIpsi, IRPA, Jonas Onlus).

La serata è organizzata con il sostegno del Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria, in collaborazione con Filmstudio 90 e VareseNews, inserito nei programmi della rassegna Un posto nel mondo e del festival Glocal.

Ore 21.00 al MIV – IL POSTO – A STEADY JOB – Il film, fuori concorso, racconta di vite nomadi alla ricerca di un posto fisso. Sono tante le categorie impoverite dal precariato che rincorrono questo sogno di stabilità, ma una su tutte è quella che la recente emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid ha portato allo scoperto. È la categoria dimenticata degli infermieri. Il Posto è un affresco di vite precarie prima, durante e dopo la crisi sanitaria, nel girovagare da Sud al Nord Italia, alla ricerca del posto fisso. Alla proiezione sarà presente il co-regista Mattia Colombo, intervistato da Michele Mancino, vicedirettore di VareseNews.