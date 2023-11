Glocal DOC racconta il cammino verso la rinascita di un gruppo di giovani in comunità

Un viaggio emozionante e coinvolgente attraverso le vite di un gruppo di giovani ospiti di una comunità di recupero. Tra i docu-film in concorso a Glocal DOC “Scaltri ingenui” del giovane regista Fabio Longagnani (nella foto), ha colpito il pubblico in sala per la sua autenticità e per la capacità di esplorare con delicatezza e rispetto le vite travagliate ma non perse di questi ragazzi, che con coraggio e dignità si sono raccontati davanti alla macchina da presa, sfidando pregiudizi e giudizi.

«Tutto è partito dai racconti di un mio amico che lavora nella struttura e piano piano è venuta fuori l’idea narrativa, che però ha avuto una lunga genesi – ha spiegato Fabio Longagnani, presente alla proiezione insieme a Danilo Graziano, editor; Flavio Cuccurullo, compositore; Morgana Torricelli, producer e Simone Feder, responsabile della comunità. Fabio prima di girare con i ragazzi, è stato due mesi a stretto contatto con loro, nel ruolo di “osservatore: «Per tutto quel tempo li ho solo osservato, cercando di rendermi invisibile per poter entrare nelle loro giornate e nelle dinamiche del gruppo. Solo dopo, e con grande attenzione perché si tratta di situazioni sempre delicate, abbiamo chiesto ed ottenuto da loro, dai responsabili della struttura e dai volontari l’autorizzazione a girare.

La Casa del giovane di Pavia, i suoi ospiti e i suoi operatori sono diventati così i protagonisti di un documentario che abbatte gli stereotipi sui giovani con problemi di tossicodipendenza, e mostra, attraverso i loro racconti il valore della comunità e come le persone, se valorizzate, possono mostrare la loro bellezza e umanità.

Glocal DOC prosegue fino a giovedì con la proiezione gratuita dei film in concorso.

