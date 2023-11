Gnomi riciclosi e presepe da costruire con Remida al Chiostro di Voltorre

Domenica 26 novembre dalle ore 15 tornano i laboratori di Remida Natale. A disposizione di bambini e famiglie materiali di scarto non convenzionali per il riciclo creativo

Domenica 26 novembre al Chiostro di Voltorre tornano i laboratori di Remida Natale per le famiglie. Nel pomeriggio di domenica, a partire dalle ore 15 , i bambini avranno la possibilità di partecipare al laboratorio creativo con riutilizzo di scarti aziendali per creare Gnomi riciclosi in un gioco di fantasia in cui coinvolgere anche mamma e papà (consigliato dai 4 ai 12 anni).

Le famiglie avranno anche la possibilità di divertirsi nello spazio della grande costruttività “La città infinita” e realizzare un pezzo del presepe remidiano che sarà allestito al Chiostro.

Entrata a offerta, con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazionilabremida@gmail.com.

Remida Varese ha sede al Chiostro di Voltorre a Gavirate (parcheggio in Via San Michele).

REMIDA VARESE

Remida Varese è un progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sui di materiali di scarto di provenienza industriale/artigianale e naturale da riutilizzare in processi creativi e gestito dall’Associazione di Promozione Sociale Altrementi.

Remida promuove l’idea che lo scarto, il non convenzionale, sia portatore di un messaggio etico, capace di sollecitare riflessioni, proporsi come risorsa educativa, sfuggendo così alla definizione di inutile e di rifiuto.

Il Centro Remida Varese, al Chiostro di Voltorre, fa parte di un network che vede già coinvolte 7 realtà italiane (Reggio Emilia, Milano, Bologna, Firenze, Torino, Genova, Napoli oltre a Varese) ed estere (Francia, Danimarca, Svezia, Canada, Australia e Argentina) che attinge dalla lunga ed operosa attività del primo ReMida nato a Reggio Emilia nel 1996.

Si tratta di un progetto in perenne rinnovamento, che propone attività e laboratori creativi in sede ed itineranti per bambini, ragazzi, adulti e anziani, basati sulla sperimentazione e l’esplorazione dei materiali non convenzionali e delle loro potenzialità.