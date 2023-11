Gorlonga, tutto pronto per l’edizione più colorata di sempre

L’eccitazione è tanta e si avverte nell’aria l’adrenalina della sfida, l’energia vitale dato dalla sana competizione.

Domani, domenica 19 novembre, tornerà la Gorlonga, la camminata / corsa che attraverserà il paesino della valle Olona, per una giornata all’insegna dello sport e della voglia di sentirsi comunità.

Da sempre amata dai gorlesi – lo scorso anno anche impreziosita dalla partecipazione delle star TV “Le tre e un quarto“ – la manifestazione si arricchisce quest’anno dei colori del Palio, tornato nell’estate del 2023 dopo trent’anni e capace di riscaldare i cuori così tanto da stupire gli stessi organizzatori.

Tutta Gorla ha abbracciato i nuovi rioni, colorando strade e piazze durante la mini – edizione di giugno, solo una anticipazione del ritorno vero e proprio, che ci sarà nel 2024.

La Gorlonga rappresenta la prima vera sfida del prossimo Palio: i capitani hanno cercato di convincere i loro concittadini ad iscriversi in massa (talvolta anche eccellendo in fantasia e simpatia) e il rione con più iscritti partecipanti guadagnerà i primi preziosi punti per il Palio del 2024.

Mentre nella sede della Pro loco la macchina organizzativa della Gorlonga si metteva in moto, le squadre contavano le ultime adesioni arrivate, sperando di superare gli altri rioni.

Quali saranno i gorlesi più sportivi, quelli della Barsanela, dell’Üona, del Deserto o del Füntanin? Non resta che attendere domenica 19 novembre per scoprirlo.

Tutte le informazioni per partecipare ed iscriversi a questo link.