Grazie ad un benefattore nasce il nuovo parco giochi ai Giardini Estensi di Varese

Sono stati inaugurati oggi i nuovi giochi ai Giardini Estensi: scivoli, castelli, alberi dove arrampicarsi, il tutto realizzato in legno e con un galeone accessibile a tutti i bambini. Sono queste le aree gioco dedicate ai più piccoli con strutture tutte nuove dove i bambini potranno giocare e divertirsi. Il nuovo parco giochi nel cuore dei Giardini Estensi è stato realizzato grazie alla donazione di un cittadino, Mark De Felice, che ha a cuore la città di Varese dove ha vissuto gli anni della sua infanzia.

Tutto questo proseguendo il progetto del patto dei beni comuni, che ha visto la rigenerazione delle aree ludiche ai Giardini Estensi. L’inaugurazione delle nuove aree gioco ha visto la presenza del sindaco di Varese Davide Galimberti, degli assessori Andrea Civati e Rossella Dimaggio, del presidente del Consiglio comunale Alberto Coen Porisini e di Mark De Felice, il cittadino che ha donato i giochi. «Ringrazio di cuore il cittadino – ha detto il sindaco Galimberti – che ha voluto con questo gesto regalare la felicità ai bambini, compiendo un gesto di generosità e altruismo».

Sono due le nuove aree inaugurate oggi. La prima posizionata a nord del laghetto dei cigni del Robbioni e denominata ora come “Oasi dei Tre Alberi” con un castello tematico con tre torri a forma di albero e un gioco a molla a forma di coccodrillo. La seconda area, “il Cantone del Galeone”, si trova nella zona ex voliera e serragli del Robbioni ed è costituita da un gioco multifunzione inclusivo a forma di galeone, pannelli gioco figurativi e un’altalena a cestone su pavimentazione antitrauma in gomma che permette un accesso inclusivo.

«L’area dei Giardini Estensi che abbiamo inaugurato – ha spiegato l’assessore Andrea Civati – diventa oggi ancora di più un gioiello nel cuore della nostra città. Grazie ai nuovi giochi e alle altre nuove strutture ora i cittadini di tutte le età avranno la possibilità di trascorrere del tempo in allegria e spensieratezza».

«L’idea è stata quella di fare qualcosa di bello per la città di Varese e lasciare un segno in ricordo di mia madre – ha detto Mark De Felice – e così in accordo con il Comune di Varese si è scelta questa area dei Giardini e i giochi da installare. Ora questo spazio potrà essere goduto dai miei figli e da tutti i bambini e bambine».

Durante il pomeriggio poi c’erano a disposizione dei bambini anche gli spazi dei “Riciclattoli”, i laboratori creativi ideati dal circolo di Varese di Legambiente.