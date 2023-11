Guri illude il Varese ma la Sanremese agguanta il pareggio nel finale: 1-1

Rinviato ancora l’appuntamento con la vittoria in trasferta per il Varese, che a Sanremo passa in vantaggio con il primo gol di Guri e sembra poter raggiungere l’obiettivo, ma nel finale subisce il gol dell’1-1 – a segno Rocco con Ferrari che parte in ritardo sul tiro – che ricaccia in gola ai biancorossi una vittoria che sembrava poter essere alla portata. E l’arrabbiatura che non nasconde anche mister Corrado Cotta nel post partita riassume al meglio quello che è il sentimento in casa biancorossa, che ancora una volta vede svanire per un errore il risultato pieno, prolungando così la striscia negativa lontano dal “Franco Ossola”.

La nota positiva di giornata è la rete di Guri, prima in biancorosso, che si spera possa sbloccare l’attaccante albanese. Note stonate invece il portiere Ferrari, che parte in ritardo sul gol della Sanremese, e l’espulsione di Bernacchi che porterà alla squalifica del centrale, sperando che per settimana prossima possa rientrare Molinari dall’infortunio.

I biancorossi salgono a quota 20 in classifica, al netto del punto di penalizzazione, in una giornata che vede l’Alcione cadere 1-0 in casa della Vogherese e venire raggiunto in vetta dall’Albenga. Davanti sono in tanti a frenare, compresa la vittoria dell’Asti sul Derthona 1-0, che sarà il prossimo avversario dei biancorossi a Masnago.

FISCHIO D’INIZIO

Ricordi dolci legati al “Comunale” di Sanremo per il Città di Varese, che torna laddove, nel 2022, ha conquistato la vittoria dei playoff di Serie D e un anno prima aveva raggiunto matematicamente la salvezza. L’obiettivo questa volta per i ragazzi di mister Corrado Cotta è conquistare la prima vittoria stagionale lontano da Masnago e per farlo il tecnico biancorosso si affida al 4-4-2 nel quale ritrova capitan Vitofrancesco e Bernacchi dai problemi fisici e Mandelli dalla squalifica. In attacco spazio a Banfi, che vuole incrementare ancora il bottino di reti, e Guri, alla ricerca invece della prima gioia. La Sanremese invece deve uscire dalla zona bassa della classifica – terzultimo posto a 13 punti – e l’allenatore Mattia Gori, alla quarta gara alla guida dei biancazzurri, cerca il primo successo. Per i biancazzurri conferma totale dell’undici che settimana scorsa ha pareggiato 2-2 sul campo della Fezzanese.

PRIMO TEMPO

Ritm subito vivaci, con il Varese che suona il primo squillo al 3′ ma sul bel destro dai 20 metri di Vitofrancesco è attento Bohli che in tuffo devia in angolo. La Sanremese si fa vedere su corner con una doppia incornata di Tordini che prima trova l’opposizione di Bernacchi, poi la parata di Ferrari. Sulla ripartenza grande occasione biancorossa con Banfi che raccoglie un pallone lungo e serve Furlan ma il numero 10 non arriva di pochissimo alla deviazione dal cuore dell’area. I padroni di casa di fanno vedere ancora da corner al 22′ quando Ibe mette in rete con un girata ma secondo l’arbitro lo stop era viziato da un tocco con il braccio. La gara si imbruttisce con il passare dei minuti, un po’ per diversi errori tecnici e in parte anche per qualche lancio lungo di troppo che non impensierisce le due difese. L’ultima azione degna di nota è il sinistro di Banfi dal limite dell’area che va fuori complice una deviazione pochi secondi prima del 45′. All’intervallo le due squadre vanno così sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

La ripresa segue la trama dell’ultima parte del primo tempo, senza grandi emozioni. Al 10′ Banfi calcia di un metro fuori senza troppa convinzione. Al 16′ mister Cotta mette Palazzolo per Furlan passando al 4-3-3 e poco dopo, a seguito di qualche minuto favorevole alla Sanremese, dà spazio anche a Colombo e Liberati. E proprio da Liberati al 27′ arriva il cross che, spizzato da Palazzolo, raggiunge Guri sul secondo palo che l’attaccante albanese di sinistro trasforma nel gol del vantaggio biancorosso. La Sanremese reagisce nervosamente, in pochi minuti l’arbitro ammonisce cinque giocatori e allontana per proteste un assistente di mister Gori, ma la spinta dei matuzani abbassa il Varese che lascia campo e non riparte più. Al 42′ su un lancio di Bregliano, dietro la difesa biancorossa appare Rocco che anticipa Colombo e in diagonale batte Ferrari per l’1-1. La gara del Varese si mette anche peggio al 44′ quando Bernacchi per fermare Conti spende la seconda ammonizione e lascia i suoi in 10. Nei 6′ d recupero però i biancorossi si chiudono bene e non rischiano più, anzi, in pieno recupero Guri va a terra in area chiedendo un rigore che invece non viene dato. Termina così 1-1 con i biancorossi che non riescono a portarsi a casa una vittoria che sembrava alla portata, almeno per come si era messa la gara.