“Ho detto NO”, a Varano Borghi una serata di letture, musica e arte contro la violenza sulle donne

Venerdì 24 novembre il Comune di Varano Borghi in collaborazione con VaranoLegge propone una serata di musica, letture e arte per dire no alla violenza contro le donne.

La musica sarà curata da Roberta Giorgio e saranno in mostra opere di Celeste Sartorio, mentre a voci di donne saranno affidate le letture dei brani scelti.

Qui la locandina

L’appuntamento è per le 21 alla biblioteca comunale. Ingresso libero