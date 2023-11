I bambini dei cori di voci bianche di Varese cantano per Santa Cecilia

I cori di voci bianche delle Comunità Pastorali della zona di Varese e provincia sono tornate a festeggiare insieme Santa Cecilia all’oratorio di San Vittore.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 novembre, dopo alcuni anni di pausa a causa della recente pandemia, i giovani coristi del decanato di Varese si sono ritrovati per una messa speciale in onore di Santa Cecilia, patrona del canto e della musica, la cui ricorrenza cade il 22 di novembre.

Galleria fotografica I cori di voci bianche uniti in San Vittore per Santa Cecilia 4 di 5

LE ORIGINI DELLA FESTA

L’ iniziativa è nata una ventina d’anni fa, avendo come capofila e promotore dell’iniziativa il coretto S. Chiara della parrocchia SS. Pietro e Paolo di Biumo Inferiore, diretto e coordinato da Chiara Crepaldi e Francesca Pampurini. Da una scintilla di passione per il canto e la musica veicolo in questo caso di testimonianza di fede e di gioia, è nata una tradizione che, nel tempo, ha raccolto adesioni e collaborazioni da tanti cori parrocchiali di voci bianche del decanato.

«Si è creata cosi, ancor prima della nascita delle Comunità Pastorali, una rete di cooperazione musicale, condivisione e anche amicizia, intorno ad un unico centro: quello della bellezza del cantare la fede», spiegano le promotrici.

L’esperienza varesina di “S. Cecilia coretti” è nata da una solida e lunga tradizione che raccoglieva, e tutt’ora raccoglie, le corali di adulti. Da lì si è partiti per proporre l’idea anche ai più piccoli, che sostengono con entusiasmo, costanza e serietà la celebrazioni liturgiche delle parrocchie del territorio.

LA FESTA PER SANTA CECILIA È CONTAGIOSA

«Tale momento aggregativo si può considerare forse il precursore di un movimento più ampio – aggiungono – quello che quest’ anno la Diocesi di Milano ha voluto proporre a un territorio più vasto, dando quindi, così, un respiro più ampio al progetto».

Il riferimento è alla proposta della Diocesi di Milano “I bambini fanno oh” che accoglie ed estende l’iniziativa in più zone del territorio, da Monza a Erba, da Cassina de’ Pecchi a Milano dove, che nelle domeniche attigue al 22 di Novembre, pure vengono proposti simili momenti di musica, canto, giochi, merenda e preghiera con giovani e giovanissimi coristi.

La Festa per Santa Cecilia del decanato di Varese si è conclusa con la santa messa delle ore 17.30 nella Basilica di San Vittore, celebrata da don Panighetti e animata dai piccoli coristi delle diverse comunità pastorali riuniti in un unico grande coro.

I CORI PARTECIPANTI

Coretto “S. Chiara”, parrocchia Biumo Inferiore

Coretto “S. Martino”, parrocchia di Malnate

Coretto “S. Giorgio”, parrocchia di Bisuschio

Coretto “Giovanni Paolo II ” , parrocchia di Bizzozero

Coretto “Kolbe”, parrocchia S. Massimiliano Kolbe

Coretto “In laetitia”, parrocchia di Masnago