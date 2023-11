I bambini della primaria di Cazzago dedicano una sedia rossa a Giulia Cecchettin

I bambini della primaria hanno colorato una delle sedie della scuola di rosso e sopra, in corsivo, ci hanno scritto Giulia, in memoria di Giulia Cecchettin.

Così la scuola Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo ha aderito alla campagna Posto Occupato in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, al termine di un percorso sul tema in cui anche quest’anno le insegnanti hanno guidato gli alunni a partire da libri, poesie e albi illustrati.

«La violenza sulle donne è un tema delicato da affrontare con i bambini, ma è doveroso trovare il modo delicato e le parole giuste per farlo. È necessario per metterli in guardia e, di più, per educare i piccoli adulti del futuro a non accettare mai la violenza, nemmeno e soprattutto se travestita amore», ha detto la coordinatrice Marzia Giorgetti aprendo la manifestazione nella mattinata di oggi, 24 novembre, nel giardino della scuola, cui ha partecipato anche il sindaco Emilio Magni.

Gli studenti hanno ricevuto la visita di Rosella Orsenigo, autrice del libro “Storie di donne raccontate da donne” di cui l’autrice leggerà un estratto.

Nel libro diverse vicende di donne che hanno affrontato il quotidiano con responsabilità, hanno a volte subito il loro essere donna, hanno costruito la loro identità nell’impostazione di un’intera vita, donne che hanno contribuito a scrivere la Storia con il loro esistere.