“I canti dell’anima” per festeggiare la chiesa Battista di Varese

In occasione dei 70 anni dell’inaugurazione dei locali di via Verdi 14 a Varese, la chiesa Battista di Varese é lieta di offrire a tutta la cittadinanza un ottimo momento musicale previsto per domenica 19 novembre dalle ore 16 alle ore 17 .

Si esibiranno la cantante islandese maestra di canto Hanna Fridriksdottir e il maestro chitarrista Maurizio Aliffi, professionisti con un curriculum internazionale .

I brani musicali della serata sono molto evocativi e scelti per portare serenità e gioia in un momento storico particolare. In programma brani di E. Morricone, S. Wonder, De Gregori, P. Daniele e molti altri capolavori nazionali e internazionali. l’entrata è libera. Posti limitati. Si consiglia di prenotare i posti con whatsapp al 3356998631 .

A fine concerto ci sarà un momento di condivisione e rinfresco con tutti i presenti, artisti compresi.