I Comuni del Lago di Comabbio insieme contro la violenza sulle donne

I Comuni di Comabbio, Mercallo, Ternate, Varano Borghi e Vergiate hanno organizzato una camminata benefica intorno al Lago di Comabbio domenica 26 novembre per manifestare contro la violenza sulle donne.

Il programma

Si comincia alle 9.30 col ritrovo al Parco Berrini di Ternate. Da qui si parte lungo la pista ciclabile in riva al lago fino al parco della Canottieri Corgeno a Vergiate. L’arrivo è previsto per le 11.30. L’evento si chiude con un flash mob a cura delle associazioni sportive Tony Rose, Jolly Dance e Centro Studio Danze Lombardia e un momento di riflessione con le testimonianze sul tema della violenza dell’associazione DonnaSicura.

«La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – affermano le amministrazioni –, oltre a essere un simbolo di lotta e resistenza, sottolinea l’importanza dell’educazione e il ruolo fondamentale delle istituzioni scolastiche nel modellare una società più giusta e paritaria. Le scuole, come pilastri della società, hanno il dovere e la responsabilità di educare le giovani generazioni al rispetto, alla parità di genere e alla non violenza. Attraverso programmi educativi mirati e l’inclusione di moduli specifici sui diritti umani e sulla parità di genere, gli istituti scolastici possono contribuire significativamente alla prevenzione della violenza contro le donne».