I grandi terremoti nel bacino del Mediterraneo: incontro con il Gruppo Astronomico Tradatese

Lunedì 6 novembre alle ore 21 presso il Cine GRASSI di Tradate, si terrà un evento dedicato ai grandi terremoti del bacino del Mediterraneo. La maggior parte dei geologi concorda sulle regioni della Terra in cui possono verificarsi terremoti, ovvero le zone di collisione tra due placche tettoniche, note come subduzione. Queste collisioni causano la formazione di catene montuose significative. Anche se l’origine dei terremoti è ben compresa, è estremamente difficile prevederne intensità e tempistiche precise. Pertanto, l’azione più efficace per prevenire danni e perdite umane è la costruzione di edifici antisismici.

In questa prospettiva, il Gruppo Astronomico Tradatese (GAT) ha organizzato una serata con il geologo e noto divulgatore televisivo, il dott. Luigi Bignami, il quale parlerà di due catastrofici terremoti in Turchia e Marocco, entrambi causati dalla spinta dell’Africa contro la placca europea. Questa spinta è in atto da milioni di anni e ha causato faglie e catene montuose. In particolare, in Italia, l’area dello stretto di Messina è altamente sismica a causa di questa spinta.

Il terremoto del 1908 nel Messinese, con un terribile tsunami, ha provocato una catastrofe sismica con molte vittime. Nuovi studi confermano la fragilità sismica dello stretto di Messina. Sebbene sia possibile costruire un ponte resistente a terremoti come quello del 1908, ciò non garantirebbe la stabilità delle strutture circostanti. Inoltre, la manutenzione post-terremoto comporterebbe costi elevati e ripetitivi. Inoltre, nessun altro ponte al mondo attraversa una faglia attiva come quella di Messina. La serata sarà un’occasione per approfondire queste tematiche e discutere di misure di sicurezza sismica.