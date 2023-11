I love Bricks ad Oggiona Stanto Stefano per una domenica tra i Lego®

Appuntamento con Fotografia Costruttiva Rloc dove saranno esposte costruzioni, fotografie e sarà messa a disposizione un’area gioco per cimentarsi coi mattoncini

Oggiona Stanto Stefano, ospiterà domenica 12 novembre dalle ore 10 alle ore 18 l’evento denominato I Love B.O.S.S. (Bricks ad Oggiona Con Santo Stefano), organizzato da Fotografia Costruttiva, Comunità riconosciuta ufficialmente da LEGO, e patrocinato dal Comune.

I visitatori potranno apprezzare una piccola esposizione di opere realizzate con mattoncini LEGO® da parte del Gruppo di appassionati dell’ Alto Verbano Bricks.

Ci sarà una mostra fotografica a tema dell’Associazione culturale Fotografia Costruttiva e una piccola area gioco, inoltre la possibilità di creare una scenetta con elementi LEGO® e fotografarla.

Fotografia costruttiva vi aspetta presso le Cascine Di Villa Colombo, in via San Giovanni Bosco, oppure, se impossibilitati a partecipare, vi invita a seguire il Gruppo su Facebook per giocare e provare a vincere set LEGO® nei contest mensili.

Ingresso alla mostra e iscrizione al gruppo gratuiti.

Link del Gruppo: Fotografia Costruttiva RLOC (Recognized LEGO® Online Community) – GRUPPO | Facebook