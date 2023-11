I Mastini si scatenano nell’ultimo terzo e battono 4-0 l’Alleghe

L’hockey è bello anche perché sa regalare sorprese e capovolgere alcune situazioni che sulla carta avrebbero detto altro. Lo dimostrano i Mastini che si prendono con una buona autorevolezza il match contro l’Alleghe andando a colpire le Civette pure nelle loro certezze. A partire dal powerplay, arma solitamente favorevole ai bellunesi e invece decisiva nel 4-0 inflitto dal Varese ai biancorossi ospiti.

Due reti dei gialloneri arrivano per l’appunto in superiorità numerica e sono quelle (la seconda e la terza) che consentono di stroncare ogni speranza dell’Alleghe il quale, al contrario, doveva essere implacabile con l’uomo in più e invece è stato fermato per ben quattro volte con lo special team. E poi l’attacco di Scapinello, ricco di tanti nomi, è uscito dalla Acinque Ice Arena senza nemmeno una rete a favore, esaltando così la serata di un Rocco Perla da shootout.

Bello anche un altro fatto: la squadra di Czarnecki ha colpito quattro volte con quattro giocatori differenti, segno che l’attacco dei Mastini resta sempre molto poliedrico. A timbrare la serata sono stati così Tommy Cordiano e Perino, entrambi al primo gol stagionale, Vanetti (al terzo) e di nuovo Pietroniro sempre più leader visto che con questa fanno sette marcature in appena sei partite. Con i tre punti guadagnati in casa (ancora molto buono il dato dei paganti), il Varese consolida il terzo posto e mette spazio tra sé e lo stesso Alleghe (24 punti contro 19): nell’infrasettimanale di Torre Pellice bisogna proseguire su questa strada.

LA PARTITA

Alleghe più pericoloso nelle fasi iniziali del match ma Varese attento a non concedere troppo. La squadra di Czarnecki cresce con il passare dei minuti ma Scola nega il vantaggio a Pietroniro. Poi i Mastini devono fare i conti con due inferiorità (Testori pericoloso) ma tornati al completo sfiorano il gol ancora con l’oriundo che manda il disco sulla traversa. Alla prima sirena è ancora 0-0.

Al posto delle reti sono gli errori a caratterizzare il ritorno in pista: prima Marcello Borghi manca l’ultimo tocco davanti al portiere, poi Moroder si trova sul bastone un puck invitante ma fallisce l’occasione. Il Varese non finalizza un contropiede in inferiorità ma poi va a segno con T. Cordiano che devia in porta una bordata di Naslund. E Perla nel successivo tratto con l’uomo in meno difende alla grande il vantaggio.

Il terzo periodo però è eccellente per i padroni di casa: Pietroniro trova il raddoppio dopo qualche minuto, poi Vanetti (entrambi i gol in powerplay) mette il risultato al sicuro. Ma la squadra di Czarnecki ha ancora fame e allora ecco Perino trovare il tiro buono per completare il poker a gara quasi conclusa.

MASTINI VARESE – ALLEGHE HOCKEY 4-0

(0-0; 1-0; 3-0) MARCATORI: 28.35 T. Cordiano (V – Näslund, Schina); 40.42 Pietroniro (V – Vanetti, M. Borghi), 53.29 Vanetti (V – Pietroniro, Schina), 54.51 Perino (V). VARESE: Perla (Mordenti); Schina, Näslund, Bertin, M. Cordiano, E. Mazzacane, Fanelli; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Pietroniro, M. Mazzacane, Raimondi, Tilaro, T. Cordiano, Perino, Crivellari, P. Borghi. All.: Czarnecki.

ARBITRI: Bassani e Lega (Brenna e Petrov).

NOTE. Penalità: V 10′, A 10′. Superiorità: V 2-5, A 0-4. Spettatori: 769.

IHL (12a giornata)



RISULTATI: Bressanone – Valdifiemme 3-4 OT; VARESE – Alleghe 4-0; Pergine – Dobbiaco 6-4; Caldaro – Valpellice 5-2; Como – Feltre (dom, 18,45). Riposa: Appiano.

CLASSIFICA: Caldaro 30; Pergine 27; VARESE 24; Alleghe 19; Appiano* 18; Feltre*, Valdifiemme 14; Bressanone 13; Como* 8; Valpellice 7; Dobbiaco 3.