I mediatori immobiliari della provincia di Varese votano per acclamazione Santino Taverna

Quello ufficializzato con la conferma alla presidenza di Fimaa Confcommercio provincia di Varese è il suo quinto

mandato. Santino Taverna resta perciò saldamente alla guida del consiglio provinciale della Federazione dei mediatori immobiliari, merceologici e creditizi che lo vede anche al vertice nazionale da ormai oltre otto anni.

Così hanno deciso all’unanimità e per acclamazione i delegati al voto dei tredici fiduciari di categoria, in rappresentanza delle

cinque Ascom territoriali. Presenti anche i presidenti Ascom Antonio Besacchi (Varese), Andrea Busnelli (Saronno) e Franco

Vitella (Luino), oltre al segretario generale di Uniascom Lino Gallina e al direttore di Ascom Varese Roberto Quamori Tanzi.

Gli obiettivi Taverna indica le principali qualità del mediatore a tutela dei consumatori: competente, etico e professionale. Vanno perciò in questa direzione progetti, iniziative e “battaglie” che vedranno impegnata la Federazione a livello provinciale, così come su scala nazionale.

Tre gli obiettivi concreti: 1) Certificazione della professionalità del mediatore attraverso i crediti formativi. 2) Il praticantato di un anno da sottoporre a verifica prima della iscrizione al Rea della Camera di Commercio. 3) La continua formazione di livello sempre più alto che avrà il suo apice con il corso universitario triennale alla Sapienza di Roma, une di principali atenei a livello mondiale.

Altro tema al centro delle attenzioni di Fimaa, sarà quello delle locazioni, in particolare quelle brevi, per le quali si chiedono

regole certe in contrasto alla “concorrenza sleale” delle piattaforme online.

Rivitalizzare le nostre città

C’è anche un messaggio forte e chiaro indirizzato alle amministrazioni comunali: «Qui nel Varesotto, come del resto ovunque, occorre avviare un discorso serio con i Comuni. È arrivato il momento di ragionare davvero sul recupero dei tanti immobili abbandonati con soluzioni che diano risposte alle esigenze delle giovani coppie, dei single, degli anziani e anche degli studenti che vengono da tutta Italia vengono a studiare nei nostri atenei, la Liuc di Castellanza e l’Insubria di Varese. Sarebbe anche un modo per rilanciare le nostre città, per renderle più vive e sicure, per dare nuova linfa alle attività economiche e commerciali».

La collaborazione tra categorie

Fimaa provincia di Varese, come sempre, è pronta a dare il suo contributo all’interno del sistema di Confcommercio, rafforzando

la propria collaborazione con tutte le categorie che fanno parte dell’associazione. La mission del presidente di Uniascom Confcommercio provincia di Varese, Rudy Collini, del resto è chiara: «Crescere tutti assieme».

Il nuovo Consiglio

Il presidente di Fimaa Santino Taverna (Ascom Varese), avrà al suo fianco cinque vicepresidenti: Dino Vanetti (Varese), Isabella

Colombo (Busto Arsizio), Boris Preti (Gallarate), Francesco Scioli (Saronno), Antonello Leccese (Luino). Insieme a loro opereranno i consiglieri Lorella Brandolini (Varese), Sara Barberi (Varese), Emanuele Cadei (Varese), Davide Viganò (Busto Arsizio), Luigi Rossini (Busto Arsizio), Andrea Limonta (Gallarate), Angelo Quinti (Luino).