I negozi di Busto Arsizio adottano le associazioni. Ecco quali sono i “negozi solidali”

I commercianti di Busto Arsizio adottano le associazioni e si impegnano a sostenerle avviando una collaborazione che porti frutti ad entrambi. Entra nel vivo “Cresciamo insieme”, il progetto solidaristico lanciato qualche mese fa che vede coinvolti commercianti e associazioni del volontariato, coordinati dal Comune e da Ascom, in un rapporto di vicendevole assistenza.

In sintesi, le associazioni e le attività commerciali stabiliscono tra di loro modalità di collaborazione in base alle singole esigenze: entrambe le parti in causa possono contare su un arricchimento, in quanto l’associazione promuove le sue attività e raccoglie risorse per le proprie finalità di carattere sociale e di inclusione, l’imprenditore si assicura un rapporto privilegiato con tutti coloro che condividono le finalità associative, oltre a rendere evidente il proprio impegno a favore della collettività e delle persone fragili.

«Questo progetto nasce dalla volontà di far crescere congiuntamente il nostro territorio: quando crescono il settore del commercio e il volontariato cresce tutta la città – ha affermato l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni . Abbiamo cercato di far incontrare il terzo settore, che a Busto presenta eccellenze che spesso la città non conosce, con volonterosi commercianti che, seppur in una situazione non facile, cercano di trovare un modo per poterlo sostenere. Abbiamo quindi creato abbinamenti con un senso, unendo realtà storiche che si conoscono da anni o realtà dello stesso quartiere che avranno certamente una storia . Come ripeto spesso spendere un euro a Busto, specialmente questo Natale, vuol dire farlo valere due euro. Perché aiutiamo il commercio di prossimità e le associazioni del terzo settore».

«E un messaggio che rilanceremo, non a supporto solo di una parte ma del benessere di una comunità, e che deve valere tutto l’anno – ha aggiunto la vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Manuela Maffioli -: scegliere di investire in questa città e di acquistare nei nostri negozi, dove la proposta è assolutamente all’altezza delle grandi città, significa scegliere di dare una mano a chi si occupa del sociale e quindi a tutta la città. Ringrazio in particolare i commercianti perché sono sempre pronti ad aiutare, consapevoli del ruolo che hanno».

«Il commercio non è solo impresa – ha confermato Rudy Collini, presidente di Confcommercio Busto -, ma è anche servizio sociale: la presenza dei negozi di prossimità crea un senso di sicurezza e di comunità che va oltre al servizio reso. Siamo ai primi passi contiamo su ulteriori adesioni: questo è un progetto che non ha eguali in Italia».

Ai negozi sono stati consegnati gli adesivi che identificano le attività che partecipano al progetto. Le attività che volessero aderire possono contattare l’assessorato ai servizi sociali e il Suap.

Al momento sono 15 gli abbinamenti tra attività commerciali (tra queste anche le pasticcerie del progetto BB, il dolce per Busto) e associazioni del terzo settore: alcune modalità di collaborazione sono già state definite, altre sono in fase di definizione.

Ecco l’elenco:

RISTORANTE PIZZERIA CAPRI – CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Già dai primi di settembre presso la pizzeria Capri si trova un salvadanaio per una raccolta fondi con il volantino del Centro di Aiuto alla Vita; a breve sarà organizzata una cena per raccogliere fondi.

PASTICCERIA CAMPI – TRIADE – S.O.S. AUTISMO Odv

Fornitura di prodotti di panificazione durante gli eventi al fine della raccolta di liberalità e ove possibile si attiverà un laboratorio dolciario.

PANIFICIO LURASCHI – TRIADE – S.O.S. AUTISMO Odv

Fornitura di prodotti di panificazione durante gli eventi al fine della raccolta di liberalità e ove possibile si attiverà un laboratorio dolciario.

CATTOLICA ASSICURAZIONI – CUFFIE COLORATE

La collaborazione verrà denominata “Prendi una Cuffia… Adotta un Atleta” e verterà non solo sull’aspetto economico con il personale dell’Agenzia che ai propri clienti proporrà di donare e distribuirà un volantino informativo sull’associazione, con l’obbiettivo che qualcuno possa avvicinarsi come volontario e di raggiungere nuovi ragazzi e famiglie che ancora non conoscono le attività dell’associazione.

ANDREELLA PHOTO – CARITAS S. GIOVANNI

La Caritas Parrocchiale di San Giovanni Battista si rivolge a famiglie in difficoltà che vengono aiutate con «dona spesa». La collaborazione con i partners commerciali verrà condivisa in base alle necessità e ai bisogni della Caritas.

PASTICCERIA OSCAR – CARITAS S. GIOVANNI

La Caritas Parrocchiale di San Giovanni Battista si rivolge a famiglie in difficoltà che vengono aiutate con «dona spesa». La collaborazione con i partners commerciali verrà condivisa in base alle necessità e ai bisogni della Caritas.

GIOIELLERIA CECCUZZI – AIAS

La collaborazione consisterà nella pubblicizzazione congiunta di iniziative comuni a favore della cittadinanza, con particolare attenzione al tema della disabilità, e nella collaborazione alla realizzazione delle stesse.

COLOMBO 1933 – BIANCA GARAVAGLIA

La collaborazione partirà nel 2024 con la realizzazione di un prodotto ad hoc quale strumento di raccolta fondi a favore dell’oncologia pediatrica. Si tratterà di un biscotto con il fiore di Bianca che verrà distribuito anche nei punti vendita COLOMBO 1933.

LALLABYCAKES – ANANKE FAMILY ETS

In occasione del Natale, l’Associazione Ananke Family acquisterà dalla pasticceria Lallabycakes ad un prezzo agevolato panettoni “Il panettone che fa la differenza”. Il ricavato servirà a donare una terapia a chi soffre di un disturbo alimentare dandogli la possibilità di ricominciare a vivere. Tutti coloro che desiderano sostenere l’associazione potranno prenotare il panettone sul

sito dell’Associazione Ananke Family www.anankefamily.it o direttamente presso la Pasticceria Lallabycake Via Cesare Correnti 1 – Busto Arsizio.

MY BAKERY – CASA RINGHIO

Il panificio My Bakery di via Magenta ha suggellato da poco una collaborazione con Casaringhio APS, donando giornalmente panificati invenduti, distribuiti a persone in situazione di indigenza.

WATCHES & JEWELS24 – MAI PAURA, TRIADE, PROGETTO POLLICINO

Sarà definito un contributo sulla vendita di articoli, selezione e produzione di oggetti con il marchio 21052, e altre iniziative in fase di definizione.

Sono già abbinati anche:

Floricoltura PARGOLETTI – Passaparola

BRUMS – Progetto Pollicino

FIORERIA MORETTI – La Casa Gialla

NEW LOOK – La Casa Gialla

COLTELLERIA COLLINI – Associazione nazionale Vigili del Fuoco della provincia di Varese

Partecipano inoltre al progetto PASTICCERIA SANTA MARIA, PASTICCERIA CHIARA,SEDICI GUSTI, PASTICCERIA TONETTI, PANIFICIO FRANGIPANE, CENTROVISTA BESOZZI, IN GAMBISSIMA, CARTOLERIA TAGLIABUE e le realtà solidali CHRISTIAN ONLUS, MAI PAURA, LILT, DAVIDE ONLUS, COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA’ E SERVIZI, APAR (Associazione Piccoli Animali Randagi), PROGETTI FANTASIA.