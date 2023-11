I Nubiarse presentano il loro disco d’esordio al TuMiTurbi

Non temono la scaramanzia i Nubiarise, pronti a far scoprire e a suonare al pubblico i 10 brani che compongono il disco d’esordio Animalessere in occasione del release party di venerdì 17 novembre al TuMiTurbi di Varese.

A partire dalle 22 ai magazzini del noto locale varesino il concerto di presentazione del debut album sarà infatti in concomitanza con l’uscita del disco, per una serata di musica all’interno della rassegna artistica #wegolocal. (le prevendite a questo link)

Musica tutta varesina, ma con un sound più che ricercato, quella di Nubiarse. La band è composta da Amanda Viola D’Arrigo (voce, piano e chitarra), Luigi Cappello (chitarra), Marco Baragetti (basso) e Marco Verduci (batteria), mentre il disco ha preso vita allo studio “Supermoon” di Milano insieme ai produttori Giacomo Carlone e Riccardo Montanari.

Come spiegato dalla band la volontà del gruppo è infatti quella di «scrivere brani inediti costruiti con suoni mutevoli, originali e personali». Il genere della band è accostabile ad un pop alternativo che vuole esplorare e ricercare nuove fonti sonore provenienti dalla musica contemporanea. Tra le tematiche degli inediti dell’album ricorre l’abbandono, la violenza, la paura, l’ansia, la voglia di riscattarsi e di farsi ascoltare.

«Animalessere è un album che vuole provare ad essere un posto sicuro per chiunque lo ascolti – sottolinea sempre la band -. Grazie ai testi molto diretti e che allo stesso tempo racchiudono immagini ed esperienze che possono essere universali, l’ascoltatore ha la possibilità di immedesimarsi e di sentirsi finalmente capito, di trovare uno spazio, un covo sicuro per essere sé stesso».

In questo senso, il titolo dell’album racchiude molteplici parole legate alla sfera interiore dell’umano: Animale, Essere, Malessere, Anima. «Ad ognuno la scelta di quella che più lo rappresenta».

«Ciascun brano di Animalessere è un’attenta miscela tra strumenti analogici e musica elettronica. Il genere e lo stile di ogni brano non sono mai scontati, si passa infatti da pezzi più pop a brani più rock. La commistione di suoni provenienti da vari mondi musicali crea sempre una nota malinconica che è un po’ la firma del gruppo così come le sonorità, di ispirazione contemporanea, ma che allo stesso tempo guardano con nostalgia ai suoni del passato. Animalessere segna la rinascita di qualcosa, che in fondo, era sempre stato lì».