I nuovi “bench seats” del palazzetto e la curiosa protesta del presidente di Sassari

Dalla partita di domenica sera tra Openjobmetis e Sassari, vinta 90-79 dai biancorossi di Bialaszewski, anche alla Itelyum Arena è disponibile un nuovo settore per gli spettatori, tanto ridotto quanto esclusivo. Si tratta dei cosiddetti “bench seats” (lo scriviamo in inglese solo perché è la definizione ufficiale usata da FIP e LBA), sedie posizionate tra le panchine delle due squadre e il tavolo degli ufficiali di campo. (foto in alto | Pall. Varese)

I posti saranno acquistabili dai tifosi che dovranno rispettare – vista la posizione delicata – una serie di comportamenti indicati da un regolamento apposito emesso dalla Federazione. Obbligo di restare seduti, di non interferire né rivolgersi in alcun modo ai tesserati e agli ufficiali di campo, divieto di esporre cartelli e striscioni e via dicendo. Le società potranno vendere i biglietti per quei sedili e lo farà anche la Pallacanestro Varese, probabilmente al prezzo dei divanetti rossi che si trovano dalla parte opposta (settore Courtside) o a qualcosa in più.

Per il match con Sassari, però, la società del presidente Bulgheroni ha dato la possibilità ad alcuni tifosi scelti casualmente di sedersi in quei posti privilegiati, per sperimentare questo servizio. E, curiosamente, alcuni dei prescelti hanno rinunciato preferendo la propria consueta posizione sugli spalti. Alla fine però gli otto sedili sono stati regolarmente occupati.

La presenza dei “posti panchina” ha però causato un “incidente diplomatico” che per fortuna è rientrato dopo pochi minuti. A un certo punto infatti, il presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara, si è platealmente lamentato di quella situazione arrivando a entrare in campo e segnalando la cosa agli arbitri prima dell’inizio della partita. Sardara però si era dimenticato che la norma sui bench seats era stata regolarmente autorizzata sia dalla federazione sia dalla Legabasket (anche con il voto della sua società…).

In quella circostanza sono intervenuti gli addetti della Pallacanestro Varese per spiegare a Sardara la situazione, poi si è mosso anche il presidente della stessa LBA, Umberto Gandini, che era presente al palazzetto a garantire la correttezza di quanto stava accadendo. E come per ogni novità – che piaccia o meno – con il passare delle partite ci si abituerà anche a questa cosa che è stata introdotta ricalcando, manco a dirlo, quanto accade nella NBA.