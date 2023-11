I paesaggi del futuro in mostra a Villa Pomini

Apre al pubblico a Villa Pomini di Castellanza sabato 25 novembre la mostra “Future landscapes. Paesaggi del Futuro” a cura di Fabrizia Buzio Negri.

L’esposizione approfondisce il tema del paesaggio come un mixing di nuove frontiere. Visioni differenti, avvincenti. Spesso di mondi paralleli. Il vivere nelle città: con molti cambiamenti, individuali, sociali ed etnici. La sicurezza personale e gli incontri privati. La famiglia e la casa. La fluidità di genere sempre più manifesta. La sostenibilità ambientale, necessaria. Ora il non-senso della guerra, con il suo pesante carico di orrori e morte. Ne risulta un viaggio visionario dalle mille scansioni, con mille dinamiche tra umanità, società e Ambiente, proposto dai 29 Artisti dell’Associazione “Contemporay Arte&Ambiente APS”.

A corredo della mostra è pubblicato un catalogo con le immagini e i testi che parlano di tali problematiche, partendo dal testo critico del curatore dal titolo: ”Il punto morto del mondo”.

Dando spazio alla mostra, l’Assessore alla Cultura Davide Tarlazzi sottolinea come l’argomento, attualissimo e complesso, apra a molteplici riflessioni e provocazioni, consentendo a Villa Pomini di continuare a svolgere un ruolo di stimolo intellettuale per la città e più in generale per il suo territorio di riferimento.

Gli artisti in mostra: 3RE Trezza/Regidore – Angelo Ariti – Ilaria Battiston – Fabio Brambilla – Pierangela Cattini – Maria Enrica Ciceri – Marina Comerio – Laura Fasano – Flora Fumei – Silvana Gadda – Elda Francesca Genghini – Martina Goetze Vinci GuerraepaolO – Antonella Lelli – Serena Locatelli – Franco Mancuso – Stefania Mascheroni – Sonia Naccache Elisa Petrocelli – Carlo Pezzana – Elisabetta Pieroni – Idillio Pozzi – Elio Rimoldi – Elena Rizzardi – Donatella Stolz Attilio Guido Vanoli – Roberto Villa – Flor Voicu – Francesca Zichi

CASTELLANZA (VA) – Villa Pomini – Via Don Luigi Testori, 14

dal 25 novembre al 10 dicembre 2023

Opening: sabato 25 novembre ore 16

Ingresso libero

Orari: sabato 15.00-18.30 ; domenica 10.00-12.00 / 15.00-18.30

apertura straordinaria: venerdì 8 dicembre 15.00-18.30

Info www.contemporaryarteambiente.com

L’evento è promosso da Contemporay Arte&Ambiente APS con il Patrocinio del Comune di Castellanza, nelle belle sale di Villa Pomini, centro culturale molto attivo e ben radicato sul territorio.