I voti del Varese: Banfi dinamitardo, Liberati con la testa giusta

VARESE – PDHAE 2-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 6: Non deve compiere grandi interventi e sul gol può poco. Un’uscita sicura e qualche rinvio così così

PISAN 6: Bene nelle due fasi, anche quando la squadra fatica, lui è uno di quelli che si fa notare in positivo

Liberati 6,5: Entra bene, da esterno e con la testa giusta per dare una mano alla squadra. Importanti davanti ma anche dietro

MOLINARI 6: Tradito dai rimbalzi irregolari del terreno di gioco, sbaglia qualche pallone di troppo. La posizione invece è sempre quella giusta

COTTARELLI 6,5: Ex della gara, si fa sentire con fisico e testa. Anche lui sorpreso nell’occasione del gol valdostano

BENACQUISTA 6: Gara senza fronzoli, fa quello che deve con ordine

PALAZZOLO 6,5: Su un campo difficile, è autore di giocate importanti soprattutto quando il Varese fatica a trovare sbocchi

MALINVERNO 6,5: Da capitano, incarna alla perfezione il ruolo con una partita di gran carattere

STAMPI 6: Qualche segnale positivo, non sempre continuo. Però le prime impressioni sono buone

GURI 5,5: Ancora niente gol e poco gioco. Aspettiamo ancora che trovi il grimaldello per dimostrare tutto il suo valore

BANFI 8: Una doppietta bella (il secondo gol è una vera perla) ma soprattutto importante per togliere le castagne dal fuoco e portare a casa i tre punti. Con questi due, fanno 6 in campionato. Speriamo continui così

Di Maira 6: Qualche minuto incoraggiante nel finale, sperando che la condizione fisica cresca e non ci siano più intoppi

FURLAN 5,5: Nella ripresa qualcosina in più, trova un po’ più campo e giocate. Ma il suo talento deve essere più costante, soprattutto quando la squadra fatica

Bregasi s.v.