I voti del Varese: Banfi segna e si merita i cori dei tifosi

VARESE – ALBA 1-0 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

FERRARI 6: Un paio di uscite non troppo precise ma non corre rischi. Fin troppo calmo con il pallone tra i piedi

COLOMBO 6: Gioca la sua gara con ordine, anche se non sempre è piazzato bene. Spinge poco

BERNACCHI 6,5: La difesa non concede nulla, lui è sempre attento e nel posto giusto per ribattere i tanti lanci dell’Alba

MOLINARI 7: Avrà colpito il pallone di testa almeno 1000 volte. Esagerazioni a parte, non perde un duello di testa ed evita agli avversari di gestire palloni in attacco

BENACQUISTA 6: Gara attenta e senza grandi sbavature. Qualcosa da migliorare c’è ancora, ma anche in avanti si vede con costanza

VITOFRANCESCO 6,5: Nel finale, come un ragazzino, rincorre anche i rilanci sballati dalle retrovie dimostrando ancora una volta la grande generosità

MANDELLI 6,5: Se la difesa oggi non concede occasioni è anche grazie al grande filtro che riesce a fare in mediana

PERISSINOTTO 6: Bene in fase di recupero, poco lucido a gestire un paio di ripartenze che potevano avere miglior fortuna

Pisan 6,5: Dentro con buon piglio e personalità. A destra spinge bene e non fa passare gli avversari

GURI 6: Un voto più di stima che di reale valore della prestazione, sul qualche incide anche il risultato positivo. La voglia di lottare non gli manca, ma anche oggi mancano le sue fiammate. Deve riuscire a sbloccarsi, soprattutto a livello di testa

Bertazzoli 6: Subentra con la cattiveria giusta e si fa apprezzare per la determinazione

BANFI 7,5: Sempre più il volto di questo Varese. Un gol da tre punti e un’altra prestazione da applausi. Non sono un caso i cori che la tifoseria biancorossa gli tributa

FURLAN 6: Sul campo appesantito un giocatore estroso come lui non parte favorito, ma ci mette comunque impegno e qualche buona iniziativa

Malinverno 6,5: Dopo tanta panchina ha fatto oggi l’esordio entrando in campo con la testa giusta e la voglia di chi vuole dimostrare di valere questo palcoscenico. Tanta sostanze e pochi fronzoli