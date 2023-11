I voti del Varese: Liberati decisivo, sul gol del Ligorna sbagliano i centrali

LIGORNA – VARESE 1-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 6,5: A inizio ripresa fa tre parate decisive per tenere il Varese in partita

COLOMBO 5,5: Non trova le distanze e anche quando spinge gli manca la precisione. Sostituito all’intervallo

Baldaro 6: Qualche errore, ma una prestazione di sostanza, con qualche bel pallone messo in mezzo

BERNACCHI 6: Non segue il taglio di Miracoli, che è libero di colpire in rete. Poi una gara molto fisica e di personalità

MOLINARI 6: Come per il compagno di reparto, sul voto pesa il posizionamento errato sul gol del Ligorna. Il resto della partita è di buon livello, con anche qualche sortita offensiva

PISAN 6: Tarda di un momento l’uscita su Tussellino in occasione del gol. Poi copre e attacca bene

Liberati 7: Pochi minuti ma decisivi. Prima il bellissimo pallone per la testa di Guri, poi il gol dell’1-1

STAMPI 6: Prima da titolare, si fa notare per un paio di belle giocate palla al piede

Settimo 6: Porta vivacità all’attacco ma anche lui non trova spazi nella difesa genovese

VITOFRANCESCO 6,5: Esce acciaccato, anche perché era l’unico prima di oggi ad aver giocato tutti i minuti del campionato. Lo spirito da capitano non gli manca neanche oggi

Malinverno 6: Dentro a lottare nel finale, porta il suo mattoncino per il pareggio

MANDELLI 6,5: Corre e rincorre, ma oggi imposta anche in mezzo al campo con profitto

FURLAN 5,5: In ombra anche oggi, non riesce a mettersi in moto e fatica a trovare spunti interessanti

BANFI 6: Partita di grande sacrificio per la squadra ma gli manca l’acuto, anche perché subentra un po’ di stanchezza

Bertazzoli 6: Sbaglia tanto, soprattutto qualche scelta, ma lo fa “in fin di bene”. Prestazione generosa, che aiuta la squadra a conquistare il punto

GURI 5,5: Non riesce a sbloccarsi e probabilmente questo lo condiziona. A volte sembra quasi giocare in punta di piedi, ma nel finale è fenomenale Atzori sul suo colpo di testa