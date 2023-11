I voti del Varese: Palazzolo c’è e si vede, Di Maira sfrutta l’occasione

VARESE – DERTHONA 3-0 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 5,5: Attento sui palloni alti e qualche cross sbilenco che poteva diventare beffardo, rischia grossissimo a fine primo tempo quando stende fuori area un avversario rischiando l’espulsione. Graziato dall’arbitro

BALDARO 6: Prestazione convincente, condita da qualche buona discesa sulla fascia

MOLINARI 6: Poco appariscente ma concreto. Lascia il campo per non rischiare problemi muscolari

Popovchev 6: Esordio per lui in maglia biancorossa, si fa trovare pronto e in area sbroglia una situazione pericolosa

COTTARELLI 6,5: Ancora bene dietro, con interventi precisi e tanti duelli aerei vinti

BENACQUISTA 6: Alterna ottime chiusure a qualche amnesia. La prestazione è comunque positiva

VITOFRANCESCO 6,5: Primo tempo di amministrazione, ripresa di continui scatti e proiezioni offensive

MANDELLI 6,5: Messo in regia, fa girare il giusto la squadra ma è determinante a recuperare palloni

PALAZZOLO 7: Non doveva giocare per una distorsione alla caviglia, e invece si presenta da titolare e dopo 5′ mette sui binari giusti la gara con la sua seconda rete in biancorosso. Fa bene Cotta a disegnargli intorno il 4-3-1-2

Malinverno s.v.: Qualche minuto nel finale

LIBERATI 6,5: Imprendibile nei primi minuti, mette in continua sofferenza la difesa ospite. Poi si becca il calcio voltante di Tambussi sul petto che porta all’espulsione. Nella ripresa dovrebbe essere più concreto

Perissinotto 6: Rientra dopo l’infortunio, qualche minuto di buona qualità

BANFI 6: Oggi non riesce a pungere, ma il suo apporto alla squadra non manca

GURI 6: Il gol di Sanremo gli ha tolto un peso, sembra essere più sciolto e ci prova con maggior convinzione. Un calcio nella ripresa lo azzoppa e gli fa lasciare il campo

Di Maira 7: Entra e ne segna due in 3′. Le prime gioie stagionali dopo un inizio stagione davvero complicato