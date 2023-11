“Idrosfera” è il nuovo album di Veddasca, otto brani nati sul Lago Maggiore

“Idrosfera” è il nuovo album di Veddasca disponibile da venerdì 10 novembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming digitale, distribuito da Artist First. Otto pagine di diario attraverso cui Veddasca racconta i sentimenti di altrettanti anni vissuti all’estero: Idrosfera è un giro attorno al mondo, un disco scritto per sentirsi meglio e sfogare tensioni interiori su un foglio di carta, concentrandosi in particolare sulla responsabilità dell’essere umano di proteggere la natura e la sua bellezza, come già anticipato dai singoli Ritorni di Domenica, Lettere, Dopotutto e Tra Le Braccia.

«Ogni brano è stato un esperimento – racconta Veddasca – attraverso cui ho provato a legare in modo equilibrato il tema delle nostre responsabilità nei confronti del mondo che ci circonda con storie di incontri speciali, di partenze all’avventura e di ritorni per rotte transoceaniche. Ho scritto questo disco spinto dal sogno di creare un’opera d’arte tutta mia, perchè ho sempre amato la musica, che mi da la forza di restare a galla quando le chiedo aiuto».

Tutti i brani di “Idrosfera” sono stati scritti da Veddasca e prodotti da Lorenzo Balice. Il mix è stato curato da Giacomo Carlone, il master da Andrea De Bernardi. Le fotografie sono state scattate da Stefano Boffi.

La biografia di Veddasca

Roberto Brambini nasce a Varese agli inizi degli anni ’90 e cresce sulle sponde del Lago Maggiore, in val Veddasca. Trasferitosi a Pavia per studiare, inizia a prendere le prime lezioni di canto, spinto dalla voglia di cantare in pubblico e non più nella camera del collegio davanti ad uno specchio. Gli studi in ingegneria proseguono prima in Danimarca e poi in Olanda, dove inizia a suonare nei vari caffè e pubs nei dintorni di Rotterdam, l’Aia e Delft. Nei weekend prende parte ad un corso di produzione (alla Music Production Academy di Rotterdam) mentre ascolta tantissima musica italiana, un modo inconscio per sentirsi più vicino a casa, che inizia a farsi mancare.

Con le nozioni apprese ed il sogno di pubblicare un album, decide di intraprendere il progetto Veddasca: per due anni si scambia idee con l’amico produttore del Varesotto Lorenzo Balice (Gospel) ed insieme iniziano a creare canzoni dai due home studio. A gennaio 2023 Veddasca torna a vivere in Italia e pubblica il disco Idrosfera, anticipato dai singoli Ritorni di Domenica, Lettere, Dopotutto e Tra Le Braccia.

I testi di Veddasca riflettono la vita di un ragazzo che ha vissuto all’estero e che, tra alti e bassi, ha incontrato persone da tutto il mondo, tra viaggi e rotte transoceaniche. Foreste, deserti e ambienti marini sono alla base della necessità di parlare della natura e della necessità di proteggerla. I temi affrontati in tutte le canzoni richiamano relazioni passate, presenti e future e l’impatto dell’uomo sulla Terra.