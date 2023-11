Il Black Friday diventa a Varese Green Friday con Zona Franca e il Viandante

Il Black Friday da qualche anno è noto per essere uno dei giorni più frenetici per lo shopping, ma a Varese un locale ha deciso di fare di questa “tradizione” una manifestazione più sostenibile ed etica. Si tratta di Zona Franca, bar-gastronomia alternativo in via Severo Piatti 9, a Masnago che ha realizzato un evento speciale del Black Friday, che si svolgerà il 24, 25 e 26 novembre, dalle 10 alle 18.

Il mercatino che il locale sostiene e ospita sarà gestito dall’Associazione “Il Viandante”, che si occupa di sostenere persone senza dimora: l’associazione riceve una quantità enorme di abiti, spesso nuovi, in regalo, molti di questi vengono donati alle persone in difficoltà, ma molti rimangono ancora nelle scatole. L’Associazione però ha bisogno di soldi per gestire gli spazi, la luce, il gas, l’acqua e tutte quelle spese che ogni Associazione ha: per questo li mette in vendita, gestendo sia il magazzino che tutto l’incasso delle 3 giornate no stop.

«Ho deciso di ospitare, organizzare e comunicare l’iniziativa perché ritengo sia una forma di attivismo forte che può solo aiutare la cittadinanza varesina ad abbracciare la politica del riuso e dell’economia circolare durante il periodo più consumistico dell’anno, ossia il Black Friday – Conclude Franca Formenti – Così lo renderemo un Green Friday – spiega Franca Formenti, fondatrice e titolare di Zona Franca – Non vogliamo il consumismo, ma piuttosto l’economia circolare Invitiamo perciò tutti a comprare qualcosa nel mercatino che organizzeremo, sia da uomo che da donna, anche se non è di loro gradimento. Volendo, si può anche dare spazio alla creatività: modificare, tagliare, cucire, dipingere o cucire sopra qualcosa. Destrutturare abiti usati e riadattarli è un gesto politico di protesta verso una politica economica estrattiva, consumistica, capitalista e neoliberista. Il riuso è l’unica strategia efficace di protesta».