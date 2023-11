Il cadavere trovato a Laveno Mombello è di Antonio Altobelli, l’uomo scomparso a giugno

Gli abiti corrispondono e anche ciò che c’era nel suo marsupio. Per questo i Carabinieri ritengono che il cadavere trovato venerdì pomeriggio in via Labiena a Laveno Mombello sia di Antonio Altobelli, l’uomo scomparso a fine giugno.

L’uomo, 79 anni e residente in provincia di Pavia, era sparito il 25 giugno durante una gita di gruppo tra anziani. Per lui si mobilitò un grande apparato di ricerche e il suo caso arrivò anche a Chi l’ha Visto. Poi oggi il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione nel corso di un sopralluogo edile presso un ex vivaio in disuso.

Nell’area oggi sono intervenuti, oltre ai militari della locale stazione, gli organi operativi della Compagnia Carabinieri di Luino supportati dalla Squadra rilievi del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Varese.

Indagini, rilievi e altri accertamenti sono in corso per appurare con sicurezza l’identità del cadavere e ricostruire la dinamica dei fatti oltre, naturalmente, alla causa dei decesso.