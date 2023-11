Il camion di Senologia al centro arriva a Casale Litta, visite gratuite per trenta donne

La clinica mobile “Senologia al centro” fa sosta a Casale Litta. Sabato 18 novembre i medici saranno disponibili per eseguire visite senologie gratuite a una trentina di donne nella fascia tra i 25 e i 44 anni.

«L’idea ci è venuta dopo aver partecipato a Valbossa In Rosa – spiega il sindaco di Casale Litta Graziano Maffioli – Abbiamo cercato di capire se ci fosse la possibilità di portare la clinica mobile in paese e così abbiamo fatto, grazie alla sinergia con Lilt Varese. È un investimento di 5 mila euro che credo ogni comune possa fare. La prevenzione è importante e questo è un’azione concreta che un’amministrazione pubblica può mettere in campo».

Se si è cittadine di Casale Litta è possibile prenotare la propria visita gratuita telefonando al numero 366.9354656 attivo dalle 9 alle 12.