Il camper della Polizia al mercato di Busto Arsizio per parlare di violenza contro le donne

Grande interesse questa mattina da parte dei cittadini di Busto Arsizio per il camper della Polizia impegnato nella campagna informativa “Questo non è amore”, finalizzata a diffondere tra le donne la consapevolezza che la violenza da parte degli uomini sulle donne va fermata, facendosi aiutare e trovando la forza di denunciare. L’iniziativa si rinnova ogni anno, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre.

Al camper, immerso tra le bancarelle del mercato e a pochi passi dal muro delle donne, i simpatici ragazzi del progetto Pappaluga Farm di Varese hanno distribuito gli opuscoli, orgogliosissimi dei loro cappelli della Polizia di Stato mentre il sindaco Emanuele Antonelli ha fatto gli onori di casa insieme all’assessore all’Istruzione Daniela Cinzia Cerana.

Insieme agli agenti dei reparti anticrimine di Varese e Busto Arsizio c’erano anche due esponenti dei centri antiviolenza del territorio come Cinzia Di Pilla di E.Va Odv e Luciana Lucetto del centro Icore di Marnate oltre ad alcuni rappresentanti del progetto Orme Nuove.

Si è parlato molto dell’ultimo caso di femminicidio in cui ha perso la vita la studentessa veneta Giulia Cecchettin e di come il problema della violenza stia riguardando sempre più spesso anche i giovani che dovrebbero, invece, rappresentare la parte più avanzata della società: «È un problema che ha una sua dimensione e che noi cerchiamo di affrontare tutto l’anno coi progetti che portiamo avanti nelle scuole – ha spiegato l’assessore Cerana -. Tra questi cito quello con Orme Nuove e le cooperative Cta e Davide che entrano nelle scuole per parlare del tema dei maltrattamenti in famiglia ma anche delle difficoltà relazionali tra ragazzi e ragazze».