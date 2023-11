Il campetto della “167” di Malnate messo a nuovo grazie a Bellavista Playground

A giugno si è svolto il “Bellavista Playground”, il torneo di basket 3 contro 3 al campetto “Bellavista” di Malnate. Oltre all’aspetto sportivo e competitivo, gli organizzatori hanno portato avanti un’iniziativa sociale di raccolta fondi, anche vendendo delle magliette, per riuscire a sistemare anche altri campetti sul territorio malnatese.

E così, appena è stato possibile, al campetto della “167”, l’area del quartiere Santa Rita, i volontari hanno potuto montare i nuovi canestri e tabelloni.

«Nei prossimi mesi – ha commentato il sindaco Irene Bellifemine – come amministrazione provvederemo a riqualificare il campo con asfalto fino di tipo sportivo, segnare le strisce di gioco e posizionare due panchine. Inoltre inizieremo a riqualificare i vialetti di collegamento, in particolare tra il campo da basket e quello da tennis, con l’impegno di riqualificazione via via tutti i vialetti dei vari quadrilateri. Intanto i ragazzi della 167, il gruppo del basket Bellavista e Raffaele “Skizzo” Bruscella organizzeranno un evento di inaugurazione con l’obiettivo di raccogliere fondi per un altro campo da riqualificare. il prossimo sarà quello di via Firenze. Un bel lavoro di squadra che in questi anni sta portando alla collaborazione tra società sportive, volontari e amministratori».