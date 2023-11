Il cinema di David Lynch, lezioni di cinema a Filmstudio 90

Dopo il corso sulla storia del cinema italiano concluso a fine ottobre, comincia un nuovo ciclo di Lezioni di Cinema al Cineclub Filmstudio 90. Le prossime lezioni tratteranno la carriera di uno dei più misteriosi e affascinanti registi statunitensi: David Lynch, autore di film straordinari come Velluto Blu, The Elephant Man, Mulholland Drive o della celebre serie televisiva I Segreti di Twin Peaks.

Gli incontri si svolgeranno il 18/11, il 25/11 e il 02/12 dalle 16 alle 18, tutti al Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis 5, Varese). Tre incontri per approfondire la filmografia di uno dei più importanti registi degli ultimi decenni, un corso che si ispira agli stessi procedimenti che Lynch impiega nel suo cinema e nella sua arte in generale: un movimento magmatico, un andamento rizomatico e deterritorializzato, un processo che imita il lavoro onirico, facendo affidamento sui «sensi» piuttosto che sul «senso», sulle «sensazioni» piuttosto che sui «significati».

Ideale sia per chi conosce il regista e sia per chi vuole approcciarsi alla sua filmografia. L’intero corso sarà tenuto da Riccardo Caccia, docente presso l’Università IULM e autore della monografia su David Lynch edita da Il Castoro. Per seguire le lezioni è necessario aver sottoscritto la tessera soci Filmstudio 90 o ARCI. L’iscrizione a tutto il corso, da effettuare entro venerdì 17 novembre, avrà un costo di € 30.

Sarà possibile partecipare anche ad un singolo incontro (costo lezione singola €12), ma la richiesta di tesseramento dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima inviando il modulo sul sito: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/

Sono già disponibili le tessere socio Filmstudio 90 2024, valide già per gli ultimi mesi del 2023 e con scadenza 31/12/2024. Oltre alle tessere ARCI 2023-24. Per info e iscrizione scrivere a: prenotazioni@filmstudio90.it.