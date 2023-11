Il cinema di Georges Melies: a Ferno un incontro sulla “macchina delle meraviglie”

Dopo una serata con Heronimus Bosch e un incontro su Giotto, tenuti dal prof Giampaolo Livetti, all’Alleanza Cooperativa di Ferno si intende analizzare un’altra forma di espressione artistica: il cinema.

Venerdì 1° dicembre la dott.ssa Stella Dagna, docente universitaria e studiosa della storia del cinema, ci farà incontrare “Il cinema di Georges Mèliés: una macchina delle meraviglie”.

Si parlerà dunque della stagione magica del cinema muto, di un suo protagonista importante, del suo rapporto con Charlie Chaplin. Serata molto suggestiva!

Come sempre, gli incontri si svolgono nel salone superiore del Circolo in via Mazzini, alle ore 21.

L’ingresso è libero.