Il Comune di Varese ha approvato il progetto esecutivo per il restauro del viadotto del Gaggianello

Il Comune di Varese ha approvato il 13 novembre il progetto esecutivo per il restauro conservativo delle strutture in cemento armato del viadotto del Gaggianello, tra viale Europa e via Piero Chiara. L’intervento, che prevede una spesa complessiva di 879.000 euro, è finanziato in parte dalla Regione Lombardia e in parte con risorse comunali.

Il progetto esecutivo, redatto dall’ingegner Roberto Belfiore, è stato approvato in linea tecnica con determinazione dirigenziale n. 280 del 10/03/2023 e si basa sul progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con una delibera di giunta comunale del 2019: prevede il risanamento delle lesioni e delle difettosità delle strutture in cemento armato, la verifica della resistenza meccanica e della durabilità dei materiali, la classificazione del rischio sismico e la definizione delle misure di sicurezza e di manutenzione dell’opera.

Il restauro del viadotto del Gaggianello rientra nel “Programma degli interventi per la ripresa economica” della Regione Lombardia, che ha riconosciuto nel 2020 al Comune di Varese un finanziamento di 740.000 euro. La restante parte della spesa, pari a 139.000 euro, sarà coperta con alienazioni patrimoniali comunali.

L’intervento ha lo scopo di garantire la sicurezza e la funzionalità del viadotto, che rappresenta un’importante infrastruttura viaria per la città. Realizzato negli anni ’70, presenta infatti dei segni di degrado dovuti all’azione degli agenti atmosferici e al traffico veicolare, denunciato tempo fa anche dal consigliere comunale Domenico Esposito.

Completata questa fase ora non resta che procedere all’appalto dei lavori, già affidato alla centrale unica di committenza.