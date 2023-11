Il Comune di Varese ha pubblicato il bando per la riqualificazione del “Franco Ossola”

Il Comune di Varese ha pubblicato nella giornata di mercoledì 22 novembre il bando relativo allo stadio “Franco Ossola”. Sul sito di Palazzo Estense risultato come “Avviso di manifestazione d’interesse alla presentazioni di proposte di finanza di progetto relative alla riqualificazione e successiva gestione del comparto dello stadio “F. Ossola” di Varese.

Il progetto presentato settimana scorsa dalla società di calcio Città di Varese unitamente ad Aurora Immobiliare, con la sua Aurora Stadium, ha quindi smosso le acque in città, e il Comune che finora era stato in secondo piano – sapendo che in ogni caso ha l’ultima parola – ha reagito con un atto formale, così come aveva anticipato nei giorni precedenti all’evento di presentazione del progetto (leggi qui). Ora quindi si dovranno attendere i tempi formali – il termine massimo per la presentazione dei progetti è fissata per le 12.00 del 27 marzo 2024 – per capire se altre realtà si interesseranno al “Franco Ossola”. In particolare potrebbe essere chiamato in causa il Pelligra Group che anche nella giornata di martedì 21 novembre, tramite il rappresentante John Caniglia (leggi qui) si è detto interessata a tutto il comparto masnaghese.

Nel documento si legge che “l’Amministrazione Comunale di Varese rende noto che è pervenuta una proposta di finanza di progetto, presentata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28.2.2021 n. 38 presentata dalla costituenda ATI fra Aurora Immobiliare” e di conseguenza “si intende sollecitare gli operatori economici interessati a presentare proposte di finanza di progetto aventi ad oggetto la riqualificazione dello stadio e la successiva gestione” e che “la presentazione nei termini di eventuali ulteriori proposte consentirà al comune di Varese di dichiarare il pubblico interesse della proposta ritenuta più meritevole da parte della conferenza di servizi preliminare”.

Nell’avviso di Palazzo Estense sono indicati anche dei criteri da rispettare.

L’oggetto della proposta dovrà riguardare:

a) riqualificazione funzionale dell’impianto sportivo. L’intervento di riqualificazione dovrà garantire la realizzazione di un complesso sportivo multidisciplinare dotato di uno stadio che rispetti i requisiti indicati nel “Sistema Licenze nazionali 2022/2023 e norme programmatiche – Criteri Infrastrutturali – Lega Nazionale Professionisti almeno Serie B” e che sia conforme alle vigenti norme CONI, federali sportive, Vigili del Fuoco ed ATS. Non potranno essere considerate proposte che non mantengano come funzionalità prevalente quella del gioco del calcio.

b) Conduzione dell’impianto sportivo.

La conduzione del Centro Sportivo dovrà comprendere almeno le seguenti prestazioni: – tutte le attività inerenti la gestione tecnica, funzionale ed economica dell’impianto sportivo nel suo complesso ed in particolare i servizi finali e strumentali descritti nello schema di convenzione cui si fa espresso rinvio; – la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e delle pertinenze per tutta la durata della concessione, secondo quanto indicato nello schema di convenzione.