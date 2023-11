Il comune di Varese sul progetto stadio: “Amministrazione avvierà una procedura di evidenza pubblica”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Varese riguardo al progetto di ristrutturazione dello stadio “Franco Ossola” che verrà presentato venerdì 17 novembre dal Città di Varese, la squadra di calcio

Il Comune di Varese valuta positivamente il grande interesse di diversi gruppi nei confronti del comparto sportivo dello stadio di Varese. Un risultato che sicuramente arriva anche dalle esperienze positive nell’applicazione dello strumento del partneriato pubblico privato, come la riqualificazione del Palaghiaccio, la realizzazione della palestra di roccia a San Fermo e del Tennis le Bettole, nonché l’avvio dei lavori del restyling del Palazzetto dello Sport. Tutte rigenerazioni di importanti impianti sportivi varesini portate avanti grazie ad un percorso virtuoso applicato dall’amministrazione in sinergia con altri enti o con privati.

L’interesse di gruppi importanti anche stranieri evidenzia un’attrattiva del territorio legata anche alla profonda trasformazione che la città sta vivendo. Un percorso che verrà ulteriormente rafforzato con l’iter di approvazione del nuovo PGT e l’attuazione di tutti gli interventi del PNRR.

“In seguito a tanto fermento, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione da parte di investitori qualificati – fanno sapere dall’Amministrazione – il Comune procederà quindi, come avvenuto per tutti gli impianti sportivi realizzati o in corso di riqualificazione attraverso un partenariato pubblico privato, ad effettuare una procedura di evidenza pubblica, finalizzata ad accogliere eventuali proposte da valutare”.

Questo è il momento più opportuno per parlare della riqualificazione dello stadio poiché è in corso il procedimento di revisione dello strumento urbanistico (PGT). Per questo intervento ed altri di rilevante impatto, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Gen. Crescenzo Sciaraffa e il sindaco Davide Galimberti hanno convenuto di applicare il protocollo con la Guardia di Finanza già in essere per gli interventi legati al PNRR che sta dando ottimi risultati.