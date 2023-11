Il consigliere Cataldo (#Luinesi) chiede la riapertura dei servizi igienici al parco Ferrini

«Con la presente, a seguito di numerose segnalazioni e lamentele, sono a richiedervi la riapertura dei servizi igienici situati c/o il Parco Ferrini». È questo il contenuto della comunicazione inviata dal consigliere comunale di minoranza della lista #luinesi al sindaco e all’assessore dei servizi sociali di Luino.

«Da quanto risulta allo scrivente questa struttura è inaccessibile da oltre sei mesi se non più, che tale chiusura sia giustificata da atti di vandalismo accaduti in passato non è proprio accettabile, lasciare chiusi i servizi igienici è sicuramente la via più facile ma non può essere questa la soluzione a tempo indeterminato del problema»

«Segnalo che tali servizi sono di primaria importanza anche e soprattutto per le persone disabili. Vi invito pertanto a intervenire davvero urgentemente. Voglio suggerire, come avviene in altre Città, di fornire su richiesta a ciascun disabile residente a Luino una chiave personale per l’accesso a questi servizi e allo stesso tempo di rendere sempre disponibili altre copie di chiavi presso il municipio, da mettere a disposizione di turisti e avventori per il ritiro temporaneo per tutta la durata della loro permanenza a Luino con riconsegna prima della partenza».