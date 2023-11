Il Consiglio regionale della Lombardia è il grande assente a Glocal

Dopo undici anni di collaborazione il Consiglio Regionale non parteciperà a Glocal. Dalla sua nascita nel 2012, all’interno del festival è stato sempre dato uno spazio importante ai giovani. Abbiamo organizzato BlogLab un laboratorio di giornalismo per i ragazzi con il contributo di decine di scuole medie superiori.

In undici anni hanno partecipato oltre 1200 studenti. Hanno scritto articoli, pubblicato video, post sui social legati alla realtà delle istituzioni regionali e tanti altri temi. Una occasione per mettere in contatto la Regione con i diciottenni. Le “redazioni” premiate hanno poi partecipato a una giornata in Consiglio regionale proseguendo così il racconto e le relazioni con le istituzioni.

Le undici edizioni hanno visto la partecipazione diretta dei tre presidenti del Consiglio regionale prima dell’attuale: Fabrizio Cecchetti, Raffaele Cattaneo e Alessandro Fermi. Con loro hanno avuto un ruolo attivo anche Francesca Brianza, Fabio Pizzul, Samuele Astuti e altri consiglieri regionali. Varese, Como e altre città lombarde avevano così avuto un ponte vivo e vivace tra gioventù e istituzioni.

Con la dodicesima edizione del festival l’esperienza di BlogLab non si interrompe e anzi cresce. Avremo 132 ragazze e ragazzi, ma con l’arrivo della nuova legislatura lombarda non ci saranno più momenti con il Consiglio regionale. Non possiamo nemmeno darvene una ragione perché il presidente Federico Romani non ha mai risposto alle nostre richieste. Di seguito il messaggio che abbiamo spedito all’esponente politico dopo averlo più volte sollecitato.

Una storia che va ben oltre il nostro festival che sta andando benissimo con più di cento eventi e una partecipazione già ora con tremila presenze quando ancora non è iniziata la parte più classica dedicata al giornalismo. Sono stati e saranno con noi anche per questa edizione, il Presidente Attilio Fontana, Raffaele Cattaneo e l’assessore Francesca Caruso, ma non ci sarà il Consiglio regionale. Una storia che lascia molta amarezza perché costruire una tradizione, una relazione virtuosa tra le istituzioni e i giovani, è un lavoro impegnativo. Non valorizzarlo è un grave errore. Peccato per quel palazzo che rischia di diventare sempre più un fortino lontano anni luce dalla vita delle persone.