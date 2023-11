Il consorzio “Qualità Miele Varesino“ convoca un’assemblea straordinaria

È indetta per giovedì 30 novembre alle ore 18 in seconda convocazione un’ assemblea straordinaria del Consorzio Qualità Miele Varesino per la proroga dello stesso attualmente fissata per il prossimo 31 dicembre e le variazioni statutarie.

Presso la sala Infopoint di Camera di Commercio, consiglieri e rappresentanti di categoria sono chiamati a prorogare il mandato in presenza di un notaio che redigerà l’atto.